شاهد بالصور.. مأرب تشهد عرضًا عسكريًا مهيبًا احتفاءً بالذكرى الـ63 لثورة 26 سبتمبر

الجمعة 26 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 345

شهدت مدينة مأرب، صباح اليوم، عرضًا عسكريًا مهيبًا نظمته وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ووزارة الداخلية، بمناسبة العيد الثالث والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة.

وحضر العرض رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، ووكلاء محافظة مأرب، إضافة إلى وكلاء عدد من الوزارات والمحافظات، وقيادات عسكرية وأمنية وسياسية، وشخصيات اجتماعية بارزة.

وجاء العرض العسكري ليجسد روح المناسبة الوطنية العظيمة، وليؤكد اعتزاز القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بثورة سبتمبر ومكتسباتها، التي أنهت حقبة الظلم والاستبداد، ورسخت قيم الجمهورية والحرية والمواطنة المتساوية.