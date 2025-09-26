توكل كرمان في ذكرى سبتمبر: الشعب اليمني لا يموت.. والنخب السياسية شركاء للانقلاب الحوثي ولن يعود حكم الإمامة مهما طال الليل

الجمعة 26 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

أكدت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، في كلمة لها بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لثورة 26 سبتمبر، أن هذه الثورة مثلت حدثًا فريدًا في التاريخ اليمني والعربي، إذ أنهت حقبة الإمامة التي وصفتها بأنها "نظام قائم على الجهل والاستعباد والطائفية والخرافة", وأكدت تمسكها بقيم الثورة والجمهورية، مؤكدة أن الشعب اليمني، رغم المآسي والانقسامات، سيظل وفيًا لمبادئ سبتمبر، وأن عودة حكم الإمامة "مستحيلة".

وقالت كرمان إن سبتمبر لم يكن مجرد ثورة ضد الاستبداد، بل مشروعًا وطنيًا مستمرًا يرسم الطريق لبناء دولة عادلة قائمة على المواطنة المتساوية والتعددية والحرية. وأضافت: "نحن شعب لا يموت، يأبى المذلة، ويرفض الاستعباد، وسيظل متمسكًا بالجمهورية وقيم الثورة حتى تحقيق الخلاص الوطني."

وأكدت كرمان أن ثورة 26 سبتمبر لم تكن مجرد انتفاضة ضد الاستبداد، بل "مشروع وطني تحرري ممتد يضيء لليمنيين دربهم نحو الدولة الوطنية العادلة والمواطنة المتساوية". وقالت: "سبتمبر هو عهدنا الذي لا ينكسر، والجمهورية هي عقدنا الوطني الذي يضع الوطن فوق الطائفة والقبيلة والمصالح الضيقة."

وأضافت أن الإمامة، كلما عادت إلى اليمن، جلبت معها "الخراب والموت والجهل والفقر والجوع والمرض"، مشيرة إلى أن الشعب اليمني لن يسمح بعودتها مجددًا.

وهاجمت كرمان النخب السياسية والحزبية والمجلس الرئاسي، معتبرة أنهم "تخلوا عن واجباتهم وقبلوا أن يكونوا أدوات بيد التحالف"، محملة إياهم المسؤولية عن استمرار الانقسام وإطالة معاناة اليمنيين. كما وصفت أمراء الحرب في مختلف المناطق بأنهم "شركاء للحوثيين في تعميق المأساة ونهب ثروات الشعب".

رغم انتقاداتها، أثنت كرمان على بعض الخطوات الحكومية التي وصفتها بـ"الإيجابية"، مثل جهود رئيس الحكومة أحمد بن بريك وإجراءات البنك المركزي في عدن، مؤكدة أنها ساعدت مؤقتًا في استقرار العملة وخفض الأسعار. ودعت إلى "تراكم الخطوات الصادقة مهما كانت صغيرة، لأنها السبيل الوحيد لتخفيف معاناة الناس".

، لكنها شددت على أن الخلاص لن يتحقق إلا بإرادة الناس في استعادة الدولة وبناء نظام قائم على العدالة وتكافؤ الفرص.

وفي كلمتها، حيت كرمان نضال نساء عدن وتعز وصمود أبناء حضرموت في مواجهة تردي الخدمات وانقطاع الكهرباء، مؤكدة أن هذه التحركات الشعبية امتداد لروح سبتمبر ومبادئه. كما عبرت عن تضامنها مع الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين، واعتزازها بمقاومتهم للقهر اليومي وتمسكهم بالجمهورية.

وتطرقت الناشطة اليمنية إلى العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة واليمن ودول عربية أخرى، واصفة إياه بـ"جرائم إبادة تمارس وسط عجز دولي وتواطؤ عربي". وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال مهما طال الزمن، داعية في الوقت نفسه إلى مصالحة وطنية شاملة في اليمن تنهي الحرب وتعيد بناء الدولة.

وفي ختام كلمتها، دعت كرمان إلى وحدة الصف الوطني ومصالحة شاملة تعيد بناء الدولة وتنهي الحرب التي "استنزفت البلاد وعمقت جراح الشعب".

وأضافت: "الخلاص يبدأ من إرادة الناس في العيش بكرامة، ومن التخلي عن المشاريع الطائفية والمناطقية لصالح دولة قائمة على أسس المواطنة والعدالة وتداول السلطة عبر الانتخابات."

وأضافت "سبتمبر هو عهدنا الذي لا ينكسر، والجمهورية هي عقدنا الوطني الذي يضع الوطن فوق الطائفة والقبيلة والمصالح الضيقة"، مؤكدة أن اليمن لن ينكسر، ولن تعود الإمامة، ولن تنتصر المناطقية.

وأكدت أن اليمن، رغم المآسي، لن ينكسر، قائلة: "لن تعود الإمامة، لن تنتصر المناطقية، ولن ينكسر اليمن."