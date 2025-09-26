عاجل: اغتيال شيخ قبلي بارز في عدن

الجمعة 26 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

أفادت مصادر محلية اليوم الجمعة باغتيال شيخ قبلي في العاصمة عدن، جنوب اليمن، أثناء خروجه من صلاة الجمعة.

وقالت المصادر لمأرب برس، إن مسلحين أطلقوا النار على الشيخ مهدي العقربي في أحد مساجد بئر أحمد في عدن.

ونقل العقربي الى المستشفى قبل أن يفارق الحياة هناك.

والشيخ مهدي العقربي، شخصية اجتماعية وقبيلة بارزة، وهو شيخ مشائخ منطقة بئر أحمد، وأحد وجهاء قبيلة العقارب الواقعة بين محافظتي عدن و لحج، جنوب البلاد.