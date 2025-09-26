صراع الهوية بين الجمهورية والإمامة: لماذا يتهرب الحوثيون من إحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر؟ عاجل: اغتيال شيخ قبلي بارز في عدن سعود اليوسفي يدعو لاجتماع عاجل لإعادة ترتيب حزب المؤتمر واختيار قيادة جديدة ويطلق نداءً لتوحيده واستعادة الدولة مأرب تشعل شعلة سبتمبر الـ63: عهدٌ بالدم ورايات الجمهورية ترفرف في وجه الإمامة رشاد العليمي يدعو إلى تحالف دولي لإعادة بناء اليمن ويؤكد أن السلام لا يُستجدى بل يفرض بالقوة عاجل : أول رد إسرائيل على دعوة الزبيدي للتطبيع.. تل أبيب تسخر من عيدروس وتعلن عرضك يعرض الجنوب للخطر الحوثيون يكشفون عن حصيلة ثقيلة من القتلى والجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على صنعاء في الذكرى الـ63 لثورة سبتمبر.. الفريق علي محسن الأحمر يستنهض روح السبعين ويعلن غادرنا دار الرئاسة حفاظًا على الجمهورية توكل كرمان تحشد الضمير العالمي من منبر الأمم المتحدة في الذكرى الـ 80 لتأسيسها أول احتفال دبلوماسي بثورة 26 سبتمبر في الخارج: سفارة اليمن في قطر تحتفل بثورة سبتمبر المجيدة
أفادت مصادر محلية اليوم الجمعة باغتيال شيخ قبلي في العاصمة عدن، جنوب اليمن، أثناء خروجه من صلاة الجمعة.
وقالت المصادر لمأرب برس، إن مسلحين أطلقوا النار على الشيخ مهدي العقربي في أحد مساجد بئر أحمد في عدن.
ونقل العقربي الى المستشفى قبل أن يفارق الحياة هناك.
والشيخ مهدي العقربي، شخصية اجتماعية وقبيلة بارزة، وهو شيخ مشائخ منطقة بئر أحمد، وأحد وجهاء قبيلة العقارب الواقعة بين محافظتي عدن و لحج، جنوب البلاد.