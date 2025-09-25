سعود اليوسفي يدعو لاجتماع عاجل لإعادة ترتيب حزب المؤتمر واختيار قيادة جديدة ويطلق نداءً لتوحيده واستعادة الدولة

الخميس 25 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

بمناسبة الذكرى الـ63 لثورة 26 سبتمبر المجيدة، تقدّم سعود سعيد اليوسفي، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام في محافظة مأرب وعضو اللجنة الدائمة الرئيسة، بخالص التهاني إلى أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية، مشدِّداً على أن أكتوبر وسبتمبر تمثلان ميلاد الجمهورية وبداية عهد الحرية والعدالة.

وفي بيانٍ أصدره اليوم رصده موقع مأرب برس "دعا اليوسفي كافة قيادات المؤتمر الشعبي العام في الداخل والخارج، وأعضاء اللجنة الدائمة الرئيسة والمحلية والمؤتمر العام، إلى التجاوب مع متطلبات المرحلة والتهيؤ لعقد اجتماع عاجل لأعضاء اللجنة الدائمة الرئيسة في إحدى المحافظات المقترحة (مأرب أو المكلا أو عدن).

وأوضح أن مشاورات واسعة بدأت بالفعل مع معظم القيادات المؤتمرية من مختلف المحافظات لتهيئة لقاء جامع يضم الجميع وفق الأطر التنظيمية واللوائح المعتمدة منذ المؤتمر العام التاسع وهيكلة 2015.

وقال اليوسفي إن الهدف من اللقاء إعادة ترتيب البيت الحزبي ليعود المؤتمر "حزب الوطن الكبير" بعيداً عن أي إملاءات أو وصايات، مع جعل الميثاق الوطني وبرنامج المؤتمر ولوائحه الداخلية المعيار والمرجعية في العمل الحزبي. وأضاف أن الخطوات الجارية تهدف إلى استعادة قوة المؤتمر وتماسكه وكسر الجمود ونبذ الخلافات والتباينات، بما يعزز حضور المؤتمر وتأثيره في الساحة الوطنية.

وأشار البيان إلى أن التنسيق يجري أيضاً مع القيادات المؤتمرية والأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأن اللقاء المرتقب سيُتوج بالتشاور حول اختيار قيادة جديدة وأمانة عامة تمثل جميع المحافظات، "وبما يليق بتضحيات كوادر المؤتمر" لا سيما محافظة مأرب التي أُشيد بموقف مؤتمرييها الوطني في مواجهة المشروع الانقلابي خلال العقد الماضي.

واختتم اليوسفي بيانه بتأكيد أن الهدف الاستراتيجي لهذا الحراك هو تجهيز المؤتمر للمشاركة الفاعلة في "المعركة الحاسمة" ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية، والعمل على استعادة الدولة وبسط سيادة الجمهورية على كامل تراب الوطن.