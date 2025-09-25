مأرب تشعل شعلة سبتمبر الـ63: عهدٌ بالدم ورايات الجمهورية ترفرف في وجه الإمامة

الخميس 25 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 147

أحيت هيئة الأركان العامة، وقيادة محافظة مأرب، مساء اليوم، حفل إيقاد شعلة العيد الوطني الـ63 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة، حيث جرى إيقاد الشعلة الأم في مدينة مأرب إيذاناً بانطلاق الاحتفالات الرسمية والشعبية والوطنية بهذه المناسبة المجيدة .



وقام رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الركن صغير بن عزيز، ووكيل أول محافظة مأرب، علي الفاطمي ، ومعهما وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور منير لمع، ومدير مكتب الشباب والرياضة بمأرب علي حشوان، بإيقاد شعلة الثورة المجيدة، في مشهدٍ يعكس عظمة سبتمبر وروحه المتجددة في وجدان اليمنيين.



وخلال الفعالية التي حضرها محافظ صنعاء اللواء عبد القوي شريف، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، ووكلاء محافظة مأرب، ووكلاء عدد من الوزارات والمحافظات، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والسياسية، والشخصيات الاجتماعية ، قدّم ألف وستمائة شاباً عرضاً كشفياً وشبابياً ، رفعوا خلاله العلم الوطني وصور فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأهداف ثورة سبتمبر العظيمة، إضافة إلى رمزية مشاعل النور التي جسدت معركة الثورة ضد الجهل والظلام الذي فرضه حكم الإمامة.



كما قدّم شباب الكشافة والمرشدات "وثيقة عهدٍ ووفاء معمدة بالدم" إلى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، جدّدوا فيها التزامهم بالبقاء أوفياء لثورتي السادس والعشرين من سبتمبر، والرابع عشر من أكتوبر، والدفاع عن مكتسباتهما وأهدافهما السامية..مؤكدين أن الحركة الكشفية والإرشادية ستظل رافداً وطنياً لتعميق قيم الولاء والانتماء، وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الأجيال.