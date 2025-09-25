رشاد العليمي يدعو إلى تحالف دولي لإعادة بناء اليمن ويؤكد أن السلام لا يُستجدى بل يفرض بالقوة

الخميس 25 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 201

في كلمة لافتة أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى تشكيل تحالف دولي فعّال لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، واستكمال تحرير البلاد من قبضة المليشيات والجماعات الإرهابية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية.

وقال العليمي إن الوضع في اليمن يتطلب تحركًا جماعيًا وحاسمًا من أجل "فرض السلام"، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإطلاق تحالف دولي يضمن تحرير اليمن من الإرهاب وتأمين المنطقة والعالم من تهديدات متزايدة عابرة للحدود.

وشدد الرئيس العليمي على أن السياسات السابقة القائمة على "إدارة الصراع" و"الاحتواء" لم تحقق سوى مزيد من الدمار، ومنحت مليشيات الحوثي الوقت والموارد لتوسيع ترسانتها العسكرية. وأضاف: "السلام المنشود لا يُستجدى، بل يُفرض بالقوة".

وحذر الرئيس من أن المليشيات الحوثية تمثل مشروعًا لإعادة رسم خريطة النفوذ الإيراني في المنطقة، مع ترسانة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة والأسلحة المحرمة دولياً، مؤكدًا أن اليمن اليوم لم يعد مجرد أزمة داخلية، بل اختبار لمصداقية النظام الدولي.

وعلى الصعيد القومي، جدد العليمي دعمه الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية وحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مشيدًا بالاعتراف المتزايد بدولة فلسطين وجهود السعودية وفرنسا لتحقيق مكاسب سياسية غير مسبوقة.

كما أشاد الرئيس بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، مؤكداً أنه لم يحمي الدولة اليمنية فحسب، بل المنطقة كلها من السقوط في قبضة المشروع الإيراني، واصفًا هذا التحالف كنموذج عملي للشراكة الاستراتيجية القائمة على التنمية.