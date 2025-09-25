مأرب تشعل شعلة سبتمبر الـ63: عهدٌ بالدم ورايات الجمهورية ترفرف في وجه الإمامة رشاد العليمي يدعو إلى تحالف دولي لإعادة بناء اليمن ويؤكد أن السلام لا يُستجدى بل يفرض بالقوة عاجل : أول رد إسرائيل على دعوة الزبيدي للتطبيع.. تل أبيب تسخر من عيدروس وتعلن عرضك يعرض الجنوب للخطر الحوثيون يكشفون عن حصيلة ثقيلة من القتلى والجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على صنعاء في الذكرى الـ63 لثورة سبتمبر.. الفريق علي محسن الأحمر يستنهض روح السبعين ويعلن غادرنا دار الرئاسة حفاظًا على الجمهورية توكل كرمان تحشد الضمير العالمي من منبر الأمم المتحدة في الذكرى الـ 80 لتأسيسها أول احتفال دبلوماسي بثورة 26 سبتمبر في الخارج: سفارة اليمن في قطر تحتفل بثورة سبتمبر المجيدة عاجل: غارات إسرائيلية على صنعاء تستهدف ثلاثة عشر موقعًا حوثيًا وتسقط قيادات عسكرية بارزة .. تفاصيل المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن الاستعداد للتطبيع مع إسرائيل فور الاستقلال وعيدروس يؤكد أن الظروف أصبحت مهيأة لإقامة الدولة الجنوبية. عاجل مأرب تذكّر الأجيال أن الثورة حتمية ووعيٌ متجدد لمواجهة المشروع الإمامي في ذكرى ثورة 26 سبتمبر
أعلنت جماعة الحوثي الارهابية، مقتل وإصابة 50 مواطنا، جراء قصف إسرائيلي استهدف العاصمة اليمنية صنعاء، مساء اليوم الخميس.
وقالت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، إن 50 مواطنًا قتلوا وأصيبوا جراء الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي اليوم، على العاصمة صنعاء.
وأشارت في بيان لها إلى مقتل مواطنين اثنين وإصابة 48 آخرين كحصيلة أولية.
ولفت البيان، إلى أن فرق الدفاع المدني والإنقاذ تعمل على إخماد الحرائق الناجمة عن عمليات القصف والبحث عن ضحايا.
وأدانت البيان، بشدة استمرار العدو الصهيوني في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا أن ذلك "جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية".
وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتيس، إن طيران الاحتلال قصف معسكرات للحوثيين وتم القضاء على العشرات من عناصر الجماعة خلال القصف الأخير الذي استهدف صنعاء مساء اليوم الخميس.
وذكر كاتيس في بيان له، أنه تم تدمير مخازن للأسلحة والطائرات المسيرة، مشيرا إلى أنه تم توجيه ضربة قاصمة للحوثي في صنعاء، مضيفا: "قصفنا معسكرات للحوثيين وقضينا على العشرات من عناصرهم".