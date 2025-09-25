الحوثيون يكشفون عن حصيلة ثقيلة من القتلى والجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على صنعاء

الخميس 25 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 568

أعلنت جماعة الحوثي الارهابية، مقتل وإصابة 50 مواطنا، جراء قصف إسرائيلي استهدف العاصمة اليمنية صنعاء، مساء اليوم الخميس.

وقالت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، إن 50 مواطنًا قتلوا وأصيبوا جراء الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي اليوم، على العاصمة صنعاء.

وأشارت في بيان لها إلى مقتل مواطنين اثنين وإصابة 48 آخرين كحصيلة أولية.

ولفت البيان، إلى أن فرق الدفاع المدني والإنقاذ تعمل على إخماد الحرائق الناجمة عن عمليات القصف والبحث عن ضحايا.

وأدانت البيان، بشدة استمرار العدو الصهيوني في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا أن ذلك "جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية".

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتيس، إن طيران الاحتلال قصف معسكرات للحوثيين وتم القضاء على العشرات من عناصر الجماعة خلال القصف الأخير الذي استهدف صنعاء مساء اليوم الخميس.

وذكر كاتيس في بيان له، أنه تم تدمير مخازن للأسلحة والطائرات المسيرة، مشيرا إلى أنه تم توجيه ضربة قاصمة للحوثي في صنعاء، مضيفا: "قصفنا معسكرات للحوثيين وقضينا على العشرات من عناصرهم".