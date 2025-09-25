توكل كرمان تحشد الضمير العالمي من منبر الأمم المتحدة في الذكرى الـ 80 لتأسيسها

الخميس 25 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 102

شاركت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، في فعالية دولية أقيمت في مقر الأمم المتحدة، بدعوة من رئيس الحكومة الانتقالية في بنغلاديش، الدكتور محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، وبمشاركة عدد من الزعماء والقادة العالميين المكافحين في سبيل الحرية.

وفي كلمتها التي نشرتها على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، استعرضت كرمان محطات تاريخية وإنسانية، مؤكدة أن الثورة البنغلاديشية لم تكن مجرد لحظة وطنية، بل محطة مضيئة في مسار الإنسانية جمعاء، وقالت:

يشرفني أن أكون معكم اليوم في هذه الفعالية المميزة التي يستضيفها صديقي العزيز والقائد البارز محمد يونس.

لقد كانت ثورة بنغلادش ليست مجرد نقطة تحول وطنية، بل لحظة تاريخية للإنسانية جمعاء. لقد أظهرت للعالم كيف يكون النضال ضد الاستبداد والفساد، وكيف تُبنى دولة تقوم على المواطنة والقانون وحقوق الإنسان، وكيف تُقاد الأمم نحو الحرية والكرامة والعدالة.

وهنا، لا بد أن نستذكر الدماء الطاهرة التي سالت لكي تأخذ بنغلادش مكانها كدولة حرة مستقلة، والمقاتلين في سبيل الحرية الذين حققوا بهذا التفاني والعزيمة ذلك الهدف النبيل.

وأشادت كرمان بدور محمد يونس، معتبرة أنه لم يكن مجرد قائد سياسي، بل رجل دولة ومفكر إنساني، وقالت: وفي قلب هذه المسيرة المشرقة يقف محمد يونس: رجل المبادئ والرؤية الاستشرافية. لم يقد فقط ثورة سياسية واجتماعية، بل بنى مؤسسات، وعزّز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ومن خلال قيادته في أصعب الأوقات، منح بنغلادش فرصة جديدة لحياة كريمة.

لقد مثلت فكرته الرائدة عن التمويل الأصغر مصدر إلهام عن التنمية، ليس في بنغلادش فحسب، بل في العالم كله. وأثبت أن مكافحة الفقر تبدأ بالتمكين، وبمنح الناس فرصة لصناعة مستقبلهم بأيديهم.

اليوم، أعبّر عن أعمق تقديري لمحمد يونس كرجل ثورة، ومفكر إنساني، ورجل دولة. إن حياته تذكّرنا بكيفية الجمع بين الثورة والبناء، بين الحرية والتنمية، وبين العدالة والسلام.

وفي سياق حديثها عن التحديات العالمية، دعت كرمان إلى التضامن الدولي والعمل الجماعي، مشيرة إلى أن الأزمات المتشابكة لا يمكن حلها إلا بتعاون متعدد الأطراف:

نحن نعيش في عصر تتشابك فيه الأزمات. تغيّر المناخ يهدد كوكبنا، والنزاعات المسلحة تمزّق المجتمعات، والفقر وعدم المساواة يسلبان الملايين أبسط حقوقهم. ولا تستطيع أي دولة، مهما بلغت قوتها، أن تواجه هذه التحديات بمفردها.

ومع احتفال الأمم المتحدة بالذكرى الثمانين لتأسيسها، يبرز أمامنا درس أساسي: إن السلام والعدالة والأمن لن تتحقق إلا بالتضامن والتعاون المتعدد الأطراف. فالانقسام طريق للفشل، أما العمل الجماعي فهو طريق الأمل.

إن منتدى 2025 يمنحنا هذه المساحة، لنلتقي كقادة ومبتكرين وشباب، لنصنع حلولاً عملية، ونتقدم نحو عالم أكثر عدلاً وسلاماً.

كما دعت إلى تبني نموذج الأعمال الاجتماعية الذي طرحه محمد يونس، معتبرة أنه السبيل لتحقيق التنمية المستدامة: إذا أردنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال السنوات الخمس المقبلة، فعلينا أن نؤمن بقوة الأعمال الاجتماعية. هذه الرؤية التي قدمها الحائز على نوبل محمد يونس ليست مجرد نظرية، بل نموذج أثبت نجاحه: أعمال تجمع بين الجدوى الاقتصادية والرسالة الإنسانية.

الأعمال الاجتماعية ليست صدقة، بل ابتكار، ابتكار حلول في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية. إنها تضع الإنسان، لا الربح، في قلب الاقتصاد. والعالم اليوم بحاجة إلى هذا النموذج أكثر من أي وقت مضى لحماية الكوكب، وخدمة المجتمعات، وبناء مستقبل مستدام.

وفي ختام كلمتها، وجهت كرمان نداءً صارخًا بشأن القضية الفلسطينية، ووصفتها بأنها "أعدل قضية في العالم"، قائلة: اليوم، لا توجد قضية أكثر عدلاً من القضية الفلسطينية. فالشعب الفلسطيني يتعرض للإبادة والتطهير العرقي بينما يشاهد العالم أجمع هذه الجريمة الكبرى وهي تتكشف أمامه.

وأضافت "علينا أن نتحدث بوضوح. أن ندين هذه المجازر. أن نطالب بوقفها فوراً. أن نطالب بمحاسبة مرتكبيها، إن الصمت تواطؤ، والتأجيل جريمة كبرى أخرى, ويجب أن نصرّ على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الحرة المستقلة على أرضه. فهذا الحق ليس منّة من أحد، بل هو أساس العدالة وشرط السلام.

إن موقفكم اليوم سيحدد إن كنتم تقفون مع ضمير الإنسانية، أم ضدّه.

كلمة كرمان، التي امتدت من الثورة البنغلاديشية إلى القضية الفلسطينية، ومن التنمية المستدامة إلى التضامن الدولي، حملت رسالة متعددة الأبعاد، تؤكد أن النضال من أجل الحرية لا ينفصل عن بناء المؤسسات، وأن العدالة لا تكتمل إلا حين يُنصف الشعب الفلسطيني ويُحاسب الجناة.