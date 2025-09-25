أول احتفال دبلوماسي بثورة 26 سبتمبر في الخارج: سفارة اليمن في قطر تحتفل بثورة سبتمبر المجيدة عاجل: غارات إسرائيلية على صنعاء تستهدف ثلاثة عشر موقعًا حوثيًا وتسقط قيادات عسكرية بارزة .. تفاصيل المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن الاستعداد للتطبيع مع إسرائيل فور الاستقلال وعيدروس يؤكد أن الظروف أصبحت مهيأة لإقامة الدولة الجنوبية. عاجل مأرب تذكّر الأجيال أن الثورة حتمية ووعيٌ متجدد لمواجهة المشروع الإمامي في ذكرى ثورة 26 سبتمبر إلغاء تأشيرة ''خروج نهائي'' في السعودية.. الجوازات توضح الشيخ حمود المخلافي للحملة الأمنية: ''إذا قاومكم أخي اقتلوه''.. وهكذا كانت ردة فعله بعد مشاهدته فيديو قاتل افتهان ''محمد صادق'' الرئيس العليمي يواجه المجتمع الدولي بحقائق صادمة وصريحة وماذا يجب عليهم فعله تجاه الحوثيين ويؤكد فشل سياسة الإحتواء والإسترضاء ''حل الدولتين'' على طريقة عيدروس الزبيدي واعترافه بالإنقلاب على الشراكة للأمهات المرضعات.. تناول هذا المشروب لزيادة إنتاج الحليب لعلاج ارتفاع الضغط ليلًا- 5 مشروبات تناولها قبل النوم
احتفت السفارة اليمنية في دولة قطر، أولى البعثات الدبلوماسية اليمنية بإحياء ذكرى الثورة الـ63، للثورة المجيدة 26 سبتمبر، في مناسبة رسمية شهدت حضور موظفي وأعضاء البعثة.
وغرد السفير اليمني لدى قطر، الأستاذ راجح بادي، على منصة أكس قائلاً: "خلال الاحتفال بعيد الثورة عشنا لحظات مفعمة بالفرح والاعتزاز، إذ شاركنا أبناء الوطن في الداخل والمهجر استذكار أمجاد الثورة ونضالات الرعيل الأول من الأحرار الذين قدّموا تضحيات جسيمة أطاحت بالحكم الكهنوتي البائد، ورسّخت بداية عهد جديد من الحرية والعدالة والكرامة لشعبنا".
وجاء الاحتفال بمثابة فرصة لإبراز الروح الوطنية وإحياء ذكرى التضحيات التي قدمها أبطال الثورة، مؤكدين على استمرار قيمها في تعزيز الحرية والسيادة والكرامة الوطنية.
هذا الحدث يعكس التزام السفارات اليمنية حول العالم بالحفاظ على ذاكرة الثورة ونشر قيمها بين الجاليات اليمنية في الخارج، بما يسهم في تعزيز الوعي الوطني ونقل الإرث التاريخي للأجيال القادمة.