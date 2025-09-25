أول احتفال دبلوماسي بثورة 26 سبتمبر في الخارج: سفارة اليمن في قطر تحتفل بثورة سبتمبر المجيدة

الخميس 25 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 134

احتفت السفارة اليمنية في دولة قطر، أولى البعثات الدبلوماسية اليمنية بإحياء ذكرى الثورة الـ63، للثورة المجيدة 26 سبتمبر، في مناسبة رسمية شهدت حضور موظفي وأعضاء البعثة.

وغرد السفير اليمني لدى قطر، الأستاذ راجح بادي، على منصة أكس قائلاً: "خلال الاحتفال بعيد الثورة عشنا لحظات مفعمة بالفرح والاعتزاز، إذ شاركنا أبناء الوطن في الداخل والمهجر استذكار أمجاد الثورة ونضالات الرعيل الأول من الأحرار الذين قدّموا تضحيات جسيمة أطاحت بالحكم الكهنوتي البائد، ورسّخت بداية عهد جديد من الحرية والعدالة والكرامة لشعبنا".

وجاء الاحتفال بمثابة فرصة لإبراز الروح الوطنية وإحياء ذكرى التضحيات التي قدمها أبطال الثورة، مؤكدين على استمرار قيمها في تعزيز الحرية والسيادة والكرامة الوطنية.

هذا الحدث يعكس التزام السفارات اليمنية حول العالم بالحفاظ على ذاكرة الثورة ونشر قيمها بين الجاليات اليمنية في الخارج، بما يسهم في تعزيز الوعي الوطني ونقل الإرث التاريخي للأجيال القادمة.