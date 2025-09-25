عاجل: غارات إسرائيلية على صنعاء تستهدف ثلاثة عشر موقعًا حوثيًا وتسقط قيادات عسكرية بارزة .. تفاصيل

الخميس 25 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 430

قالت وسائل إعلامية إسرائيلية رصدها موقع مأرب برس "أن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء يوم الخميس 25 سبتمبر 2025، استهدفت خلالها 13 هدفًا حوثيًا.

العملية، التي أُطلق عليها اسم "الحزمة العابرة"، استهدفت مواقع عسكرية حيوية مثل معسكرات هيئة الأركان العامة الحوثية، ومقرات أجهزة الأمن والمخابرات، ومجمعات إعلامية تابعة للجماعة.

ووفقًا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أسفرت الغارات عن مقتل العشرات من عناصر الحوثيين وتدمير طائرات مسيرة ومخازن أسلحة.

تزامنًا مع هذه الغارات، كان زعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، يلقي كلمة تلفزيونية، مما أثار تساؤلات حول توقيت الهجوم.

العملية تأتي ردًا على هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مدينة إيلات الإسرائيلية يوم الأربعاء، وأسفر عن إصابة 22 شخصًا، بينهم اثنان بحالة خطرة، وفقًا لمصادر إعلامية إسرائيلية. الجيش الإسرائيلي أكد أن الطائرة المسيرة أُطلقت من اليمن، وأن الدفاعات الجوية حاولت اعتراضها لكنها فشلت.

من جانبها،

أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بسماع دوي انفجارات عنيفة هزت العاصمة صنعاء، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الهجوم أو نتائجه. هذا التصعيد يأتي في وقت حساس، حيث تشهد المنطقة توترات متزايدة على خلفية الحرب المستمرة في غزة، مما يثير مخاوف من توسع نطاق النزاع الإقليمي.

فيما لم تُعلن السلطات الإسرائيلية رسميًا عن تفاصيل الهجمات أو أهدافها، فإن هذه الغارات تُعد تصعيدًا في التوترات الإقليمية بين إسرائيل وجماعة الحوثي، التي تتهمها إسرائيل بتقديم الدعم لحركة حماس في غزة.

