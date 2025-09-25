المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن الاستعداد للتطبيع مع إسرائيل فور الاستقلال وعيدروس يؤكد أن الظروف أصبحت مهيأة لإقامة الدولة الجنوبية. عاجل

الخميس 25 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 525

أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، في تصريحات لصحيفة ذا ناشيونال، أن إعلان دولة جنوب اليمن المستقلة سيمهد الطريق لإقامة علاقات مع إسرائيل، مشيراً إلى أن الظروف أصبحت مهيأة لإقامة الدولة الجنوبية.

وأوضح الزبيدي أن الانفصال سيتيح للجنوب اتخاذ قراراته الخاصة في السياسة الخارجية، بما في ذلك خيار الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، لافتاً إلى أنه قبل اندلاع الحرب في غزة كان هناك تقدم ملموس نحو الانضمام إليها. وأضاف: "إذا استعادت غزة وفلسطين حقوقهما، ستكون هذه الاتفاقيات ضرورية لاستقرار المنطقة، وعندما نعلن دولتنا الجنوبية سنتخذ قراراتنا بأنفسنا، وأعتقد أننا سنكون جزءاً منها".

وأشار رئيس المجلس الانتقالي إلى أن الجنوبيين يعتبرون أنفسهم مستعدين للاستقلال، قائلاً: "الجنوب محرر، ونحن نحمي حدودنا سياسياً وجيوسياسياً، وكل ما نحتاجه هو إعلان الاستقلال وأن يعترف بنا الآخرون"، مؤكداً أن الاستقلال لن يعزل الحوثيين في الشمال فحسب، بل سيوفر أيضاً وضوحاً للشركاء الدوليين.

ولفت الزبيدي إلى أن السيطرة على الجنوب قائمة بالفعل، حيث يتواجد الجيش والشرطة على الأرض، مشيراً إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في إقناع الشركاء الدوليين بحق الجنوبيين في تقرير المصير والبدء بمرحلة انتقالية. وأضاف: "نأمل أن تساعد الدول الداعمة في تحرير الشمال من الحوثيين، وتمكين الجنوب من نيل استقلاله".

وفيما يتعلق بمسار التسوية السياسية، قال الزبيدي إن عملية السلام في اليمن متوقفة ومجمدة بعد هجمات الحوثيين، مؤكداً أنه "لا يوجد أي أمل حقيقي"، مضيفاً أن "الهجمات غيرت كل الحسابات، ونحن الآن في حالة لا حرب ولا سلام".