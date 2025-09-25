أول احتفال دبلوماسي بثورة 26 سبتمبر في الخارج: سفارة اليمن في قطر تحتفل بثورة سبتمبر المجيدة عاجل: غارات إسرائيلية على صنعاء تستهدف ثلاثة عشر موقعًا حوثيًا وتسقط قيادات عسكرية بارزة .. تفاصيل المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن الاستعداد للتطبيع مع إسرائيل فور الاستقلال وعيدروس يؤكد أن الظروف أصبحت مهيأة لإقامة الدولة الجنوبية. عاجل مأرب تذكّر الأجيال أن الثورة حتمية ووعيٌ متجدد لمواجهة المشروع الإمامي في ذكرى ثورة 26 سبتمبر إلغاء تأشيرة ''خروج نهائي'' في السعودية.. الجوازات توضح الشيخ حمود المخلافي للحملة الأمنية: ''إذا قاومكم أخي اقتلوه''.. وهكذا كانت ردة فعله بعد مشاهدته فيديو قاتل افتهان ''محمد صادق'' الرئيس العليمي يواجه المجتمع الدولي بحقائق صادمة وصريحة وماذا يجب عليهم فعله تجاه الحوثيين ويؤكد فشل سياسة الإحتواء والإسترضاء ''حل الدولتين'' على طريقة عيدروس الزبيدي واعترافه بالإنقلاب على الشراكة للأمهات المرضعات.. تناول هذا المشروب لزيادة إنتاج الحليب لعلاج ارتفاع الضغط ليلًا- 5 مشروبات تناولها قبل النوم
أكّدت ندوة فكرية أقيمت اليوم في مدينة مأرب على أهمية ترسيخ الوعي الجمعي لدى اليمنيين بثورة السادس والعشرين من سبتمبر وأبطالها ورموزها، وتعزيز حضورها في عقول ووجدان الأجيال المتعاقبة، بوصفها ثورة غيّرت مسار التاريخ اليمني.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء تحت شعار: "ثورة 26 سبتمبر ميلاد أمة... وخيار شعب"، بمناسبة الذكرى الـ63 لثورة 26 سبتمبر 1962م التي أطاحت بالنظام الإمامي.
وفي افتتاح الفعالية، عبّر عضو مجلس النواب، رئيس المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء، منصور الحنق، عن الفرح الغامر بهذه المناسبة الوطنية التي خلّصت اليمن من حكم الإمامة الذي خلّف الفقر والجهل والمرض، وحارب حياة اليمنيين اليومية... مؤكداً أن الإمامة لم تكتفِ بمصادرة حقوق الشعب الاقتصادية والاجتماعية، بل جرّمت العلم، وقتلت الأحرار، وكفّرت المجتمع بأسره في محاولة لإخضاعه.
وشدد الحنق على أن المعركة مع المشروع الإمامي ما تزال قائمة، موضحاً أنها ليست مواجهة عسكرية فقط بل معركة وعي، كون هذا المشروع يقوم على القتل والتجهيل والعزلة... داعياً إلى خدمة ثورة 26 سبتمبر من خلال نشر الوعي الخلّاق، والتمسك بأهداف الثورة، وتعزيز وحدة الصف للحفاظ عليها.
وتضمنت الندوة أربع أوراق عمل؛ استعرض في الأولى وكيل محافظة حجة، الدكتور محمد يعقوب، موضوع "ثورة 26 سبتمبر خيار الضرورة وحتمية الثورة"، مبيناً طبيعة الحكم الإمامي في شمال الوطن والاحتلال الأجنبي في جنوبه، وما رافقهما من سياسات التجهيل الممنهج وتجريم العلم، وعزل اليمن عن العالم، واستخدام الدين لتقديس سلطة الإمامة ورفض التنوع الفكري. وأكد يعقوب أن اندلاع الثورة كان حتمية تاريخية بعد أن بلغ الفساد مداه وفقد اليمنيون الأمل في التغيير.
أما الورقة الثانية، فقدّمها الشيخ عبدالحميد الظبياني بعنوان "دور القبيلة اليمنية في انتصار ثورة 26 سبتمبر وحمايتها"، موضحاً الدور المحوري للقبيلة قبل الثورة وبعدها، وعلاقتها بالتاريخ اليمني، ودعمها للحركة الوطنية من أجل تحرير البلاد من الإمامة.
وتناولت الورقة الثالثة، التي قدّمها الباحث عنتر الذيفاني، موضوع "جرائم الإمامة"، حيث أشار إلى أن الإمامة فصلت اليمن عن العالم، وروّجت أفكاراً مناوئة للإسلام، وحرفت مساراته، وجعلت من نفسها بوابة للجنة، بينما فرضت على اليمنيين عزلة خانقة وبؤساً شديداً حتى جاءت ثورة سبتمبر لتحررهم من العبودية والكهنوت. وشدد الذيفاني على ضرورة إحياء مبادئ الثورة ومفاهيمها في نفوس اليمنيين.
وفي الورقة الرابعة، تحدث الشيخ عبدالله صعتر عن منجزات ثورة 26 سبتمبر، وفي مقدمتها بناء التعليم وإعادة اللحمة الوطنية وتأسيس جيش وطني، فضلاً عن إعادة الكرامة والإنسانية لليمني. وأشار إلى الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي على ثورة سبتمبر ورموزها، عبر حملات تضليل ممنهجة لطمس معالمها والتقليل من شأن أبطالها، في محاولة لإعادة إنتاج المشروع الإمامي البائد.