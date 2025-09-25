إلغاء تأشيرة ''خروج نهائي'' في السعودية.. الجوازات توضح الشيخ حمود المخلافي للحملة الأمنية: ''إذا قاومكم أخي اقتلوه''.. وهكذا كانت ردة فعله بعد مشاهدته فيديو قاتل افتهان ''محمد صادق'' الرئيس العليمي يواجه المجتمع الدولي بحقائق صادمة وصريحة وماذا يجب عليهم فعله تجاه الحوثيين ويؤكد فشل سياسة الإحتواء والإسترضاء ''حل الدولتين'' على طريقة عيدروس الزبيدي واعترافه بالإنقلاب على الشراكة للأمهات المرضعات.. تناول هذا المشروب لزيادة إنتاج الحليب لعلاج ارتفاع الضغط ليلًا- 5 مشروبات تناولها قبل النوم أكسيوس يكشف تفاصيل خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.. تشمل 7 مبادئ روسيا وإيران توقعان اتفاقاً لبناء 8 محطات طاقة نووية.. تفاصيل العليمي يبحث مع البنك الدولي إنقاذ الاقتصاد اليمني وتعزيز التدخلات التنموية بيان عربي إسلامي مشترك بعد لقاء ترامب القادة في نيويورك حول غزة
أوصت الجوازات السعودية بإلغاء تأشيرة (خروج نهائي) للمقيمين المخالفين المتواجدين على أراضي المملكة وتسجيل بلاغ تغيّب ضدهم.
وقالت المديرية العامة للجوازات أن إصدار تأشيرة ''خروج نهائي'' للمقيم لا يُعفي صاحب العمل من متابعة مغادرته المملكة.
وأكدت أن التأشيرة تُمنح لغرض المغادرة فقط، مشيرة إلى أن على صاحب العمل اتخاذ الإجراءات النظامية في حال تخلّف العامل عن السفر.
جاء ذلك رداً على استفسار أحد السعوديين الذي أوضح أنه أصدر تأشيرة خروج نهائي لأحد العمال، ثم اكتشف أنه ما يزال داخل البلاد، متسائلاً عن العواقب المترتبة.
وبيّنت الجوازات أن المسؤولية تقع على عاتق صاحب العمل في متابعة تنفيذ مغادرة العامل بعد إصدار التأشيرة، مضيفة أنه في حال عدم معرفة مقر إقامته أو تغيّبه، يجب على صاحب العمل إلغاء التأشيرة وتسجيل بلاغ تغيّب وفق الأنظمة المرعية.
وأكدت أن هذا الإجراء يحفظ حقوق صاحب العمل ويُسهم في ضبط سوق العمل، مشددة على أن التواصل المباشر مع منصات الجوازات يضمن وضوح الإجراءات وعدم تعرض أصحاب العمل لأي تبعات قانونية أو نظامية.