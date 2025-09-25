الشيخ حمود المخلافي للحملة الأمنية: ''إذا قاومكم أخي اقتلوه''.. وهكذا كانت ردة فعله بعد مشاهدته فيديو قاتل افتهان ''محمد صادق''

الخميس 25 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

التقى الشيخ حمود المخلافي، في تركيا يوم أمس الأربعاء، صحفيين وناشطين وعدد من أبناء الجالية اليمنية هناك، للحديث عن التطورات الأخيرة المتصلة بجريمة اغتيال مديرة صندوق النظافة في تعز الأستاذة افتهان المشهري، يوم 18 سبتمبر الجاري، والمستجدات بشأنها.

صحفيون واعلاميون حضروا اللقاء، كشفوا جانبًا حول ما دار فيه، وكيف تعامل الشيخ المخلافي مع اتهامه وشقيقه محمد سعيد المخلافي، القائد العسكري في اللواء 170، بالتحريض على قتل افتهان المشهري في فيديو منسوب لقاتل أفتهان ، المدعو محمد صادق، نُشر بعد مصرعه بساعات قليلة، أثناء مقاومته للحملة الأمنية التي تحركت للقبض عليه، أمس الأربعاء.

مآرب أخرى

الإعلامية اليمنية دعاء الزمر المقيمة في اسطنبول قالت: ''كنا في زيارة للشيخ حمود سعيد المخلافي، مجموعة من الاعلاميين من مختلف التوجهات والمشارب، طرحنا فيها كل اسئلتنا وانتقاداتنا لما يجري في تعز، بلهجة اقرب الى "الهجوم" و"التحقيق" أكثر من أنها زيارة عابرة غير معدّ لها أصلا، كان الشيخ المخلافي يسمع ويرد علينا بصبر واحترام''.

واضافت: ''في أثناء ذلك قطع حديثنا أحدهم ليُطلع الشيخ المخلافي على فيديو "محمد صادق" وهو يتهم شقيقه محمد، بتحريضه على قتل افتهان، ليتفاجأ الجميع بما قاله القاتل''.

دعاء نقلت ردة فعل الشيخ حمود المخلافي وهو يشاهد الفيديو المتداول، مضيفة ''إن الرجل لم يستغرق حتى دقيقة في التفكير، فاتصل أمامنا لأخوه محمد سعيد بـ "مكبر الصوت" يقول له: بدون نقاش تسلم نفسك والعدالة تأخذ مجراها.

ووفق قناعة دعاء الزمر فإن فيديو محمد صادق تلفيق معدّ سابقا وتلبيس واضح حيث لا يمكنها تصديق قاتل تجرأ على سفك دم، كما قالت.

وتابعت: اشهد شهادة لله ان الشيخ حمود سعيد المخلافي بذل قصارى جهده لمساعدة الحملة الأمنية في الوصول لكل المطلوبين، وهناك من يريد ارباك المشهد واستغلال الحدث لمآرب أخرى''.

المخلافي: إذا قاومكم أخي اقتلوه

الصحفي وديع عطا أحد من حضروا اللقاء ينقل لنا حديث الشيخ حمود المخلافي مع شقيقه محمد عبر الهاتف بعد مشاهدة فيديو محمد صادق، قائلًا: فتح الشيخ الاسبيكر مباشرة، وسأل أخيه بسخرية كما لو كان الحديث بينهما فقط: "لو كنت خليته يضرب التانكي أحسن؟؟"، وكان القصد السخرية من اتهام القاتل للمخلافي محمد بأنه قال له:"لو ضربت التانكي شيقلعوناك كلنا"، وكأنه بجريمة قتلها سيسلم هو ومن وراءه. ضحك محمد، وسأل : الآن ايش تشوف يا شيخ. بلا تردد قال الشيخ حمود لشقيقه: الآن تتوجه لإدارة الأمن وتسلم نفسك والتحقيقات تأخذ مجراها، زيك زي غيرك.. ولا تتنظرهم يجو لك".

بعد الإتصال وصلت رسالة الى هاتف الشيخ حمود المخلافي من قيادة الحملة الأمنية في تعز تخبره عن الفيديو المشار اليه، فرد عليهم، إن شقيقه محمد سيسلم نفسه. وكتب المخلافي لهم قائلاً: ''؛بدون أي رأي محمد شيسلم نفسه لكم الآن، وإذا ما جاء حركوا الحملة العسكرية لعنده، اذا قاوم، اقتلوه''. وفق وديع عطا.

وعن سبب الاتهامات التي وجهها القاتل محمد صادق، للشيخ حمود المخلافي وشقيقه التي تضمنها الفيديو قال المخلافي، إن القاتل كان يتوقع منا أن نحميه، لكنه تفاجأ أنني أعلنت عن جائزة مالية قدرها 100 مليون ريال للقبض عليه، فأراد أن ينتقم منا.

يقول وديع عطا: ''حمود المخلافي الذي نعرفه ونثق فيه لا يمكن أن يكون إلا مع الدولة، ومع سلطة قانون الدولة التي قاتل وضحّى -ولا يزال- لأجلها''.

وأمس أعلنت شرطة تعز إن محمد سعيد المخلافي سلم نفسه، للتحقيق معه، بعدما ورد في فيديو محمد صادق، من تهم منسوب اليه.