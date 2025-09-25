للأمهات المرضعات.. تناول هذا المشروب لزيادة إنتاج الحليب

الخميس 25 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 161

يوصي العديد من الأطباء بأن يكون حليب الأم هو الغذاء الوحيد للطفل، على الأقل خلال الأسابيع الستة الأولى، حيث يُعرف حليب الأم بغناه بالعناصر الغذائية، كالبروتينات والدهون والفيتامينات والكربوهيدرات، التي تحسن من صحة الطفل، لذا يبحث الكثير من الأمهات عن طرق طبيعية لزيادة إنتاج حليب الأم.

في هذا الشأن، يقدم "الكونسلتو" وصفة طبيعية تزيد من إنتاج حليب الثدي عند الأمهات، ومشروبات ينصح بتناولها خلال فترة الرضاعة.

وصفة طبيعية لزيادة إنتاج حليب الأموفقًا لما جاء بموقع only my health، فإن هناك وصفة طبيعية مكونة من ثلاثة أشياء، هم بذور الشمر مع حبات الهيل، وبذور الكراوية والكمون.يساهم هذا المشروب الأمهات المرضعات على تعزيز إنتاج الحليب وجودته، كما يساهم هذا المشروب في تحسين الهضم لدى الأطفال الرضع، ويقلل من فرص الإصابة بالمغص المصاحب للأطفال في الأشهر الأولى من الولادة، وتهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الانتفاخ والغازات، كنا يساعد هذا المشروب أيضًا في تعزيز جهاز مناعة الطفل وصحة الجهاز الهضمي.

مكونات الوصفة

1- لتر ماء

2- ملعقة كبيرة من بذور الشمر

3- نصف ملعقة كبيرة بذور الكراوية

4- ملعقة كبيرة من بذور الكمون

5- 3 حبات من الحبهان

طريقة التحضير

1- يمكن أخذ وعاء وأضف إليه لترًا واحدًا من الماء.

2- أضف إلى هذا الماء بذور الشمر، وبذور الكراوية، وبذور الهيل، وبذور الكمون.

3- اترك الخليط يغلي لمدة 5-7 دقائق على نار متوسطة إلى منخفضة.

4- صفي الماء بمساعدة مصفاة شبكية دقيقة.

5- اتركِ المخليط حتى يبرد واسكبيها إلى زجاجة.

6- تناولِ هذا الماء طوال اليوم لتحسين إنتاج حليب الثدي.

وفقًا لما أوضحته الدكتورة هديل عرفة استشاري التغذية العلاجية لـ "الكونسلتو"، فهناك بعض المشروبات والأطعمة، التي ينصح بتناولها بانتظام لتحسين إنتاج حليب الأم وتعزيز صحة الطفل، ومن بينها:

1- شاي الحلبة الذي يحسن من هرمون الإستروجين

2- الخضروات الورقية مثل السبانخ والجرجير والبروكلي

3- البقوليات مثل العدس، واللوبيا، والفاصوليا

4- منتجات الحبوب الكاملة مثل الشوفان

5- بعض البذور مثل بذور الكتان لغناه بأحماض أوميجا 36- المكسرات مثل اللوز والجوز مع كوب من الزبادي

7- تناول المياه بشكل كافي يوميًا لا يقل عن ثلاثة لتر