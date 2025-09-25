للأمهات المرضعات.. تناول هذا المشروب لزيادة إنتاج الحليب لعلاج ارتفاع الضغط ليلًا- 5 مشروبات تناولها قبل النوم أكسيوس يكشف تفاصيل خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.. تشمل 7 مبادئ روسيا وإيران توقعان اتفاقاً لبناء 8 محطات طاقة نووية.. تفاصيل العليمي يبحث مع البنك الدولي إنقاذ الاقتصاد اليمني وتعزيز التدخلات التنموية بيان عربي إسلامي مشترك بعد لقاء ترامب القادة في نيويورك حول غزة تعز تنتصر للأمن: مقتل متهم وضبط آخرين في جريمة اغتيال المشهري أول دولة عظمى تعلن إرسال سفينة حربية لحماية أسطول الصمود... ولن تستخدم القوة هنت تعود إلى اليمن: النفط يستعيد نبضه من نيويورك رشاد العليمي يبحث مع الإسكوا خارطة التعافي اليمني
يمكن علاج ارتفاع الضغط ليلًا عن طريق تناول بعض المشروبات قبل الخلود إلى النوم، بحسب بعض الدراسات.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أفضل المشروبات لعلاج ارتفاع ضغط الدم ليلًا، وفقًا لموقع "Times of india".
1- الشاي الأخضرفي مراجعة لـ13 دراسة منشورة في "SpringerLink"، وجد الباحثون أن شرب الشاي الأخضر يساعد على خفض ضغط الدم الانقباضي بحوالي 2 ملم زئبق، والانبساطي بحوالي 1.7 ملم زئبق.ويساعد الشاي الأخضر على علاج ارتفاع الضغط ليلًا، لاحتوائه على مركبات مضادة للأكسدة، تساعد على تحسين وظيفة الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب، مثل الكاتيكين.
كما يحتوي الشاي الأخضر على حمض الثيانين الأميني، الذي يساهم في علاج ارتفاع ضغط الدم ليلًا عن طريق تقليل الشعور بالتوتر وزيادة الاسترخاء.
2- شاي الكركديهيلعب شاي الكركديه دورًا كبيرًا في علاج ارتفاع ضغط الدم ليلًا، لاحتوائه على مضادات أكسدة، تعزز صحة القلب وتحسن تدفق الدم في الشرايين والأوعية الدموية، مثل الأنثوسيانين والبوليفينولات.
3- عصير البنجرينخفض ضغط الدم المرتفع ليلًا عند تناول عصير البنجر، لاحتوائه على النترات، التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك.ويساعد أكسيد النيتريك على علاج ارتفاع ضغط الدم ليلًا، نظرًا لقدرته على توسيع الأوعية الدموية وإرخائها، مما يحسن الدورة الدموية.
4- عصير الرمانيمثل عصير الرمان أهمية كبيرة لصحة القلب، لاحتوائه على البوليفينولات، التي تعزز وظيفة الأوعية الدموية وتحافظ على استقرار ضغط الدم.
علاوة على ذلك، يساهم عصير الرمان في تعزيز إنتاج أكسيد النيتريك وتقليل الإجهاد التأكسدي، مما يساعد على ارتفاع ضغط الدم ليلًا.
5- حليب الشوفانيصبح ضغط الدم ليلًا أكثر استقرارًا عند تناول حليب الشوفان قبل النوم، لاحتوائه على البيتا جلوكان، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان