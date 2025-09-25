لعلاج ارتفاع الضغط ليلًا- 5 مشروبات تناولها قبل النوم

الخميس 25 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

يمكن علاج ارتفاع الضغط ليلًا عن طريق تناول بعض المشروبات قبل الخلود إلى النوم، بحسب بعض الدراسات.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أفضل المشروبات لعلاج ارتفاع ضغط الدم ليلًا، وفقًا لموقع "Times of india".

1- الشاي الأخضرفي مراجعة لـ13 دراسة منشورة في "SpringerLink"، وجد الباحثون أن شرب الشاي الأخضر يساعد على خفض ضغط الدم الانقباضي بحوالي 2 ملم زئبق، والانبساطي بحوالي 1.7 ملم زئبق.ويساعد الشاي الأخضر على علاج ارتفاع الضغط ليلًا، لاحتوائه على مركبات مضادة للأكسدة، تساعد على تحسين وظيفة الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب، مثل الكاتيكين.

كما يحتوي الشاي الأخضر على حمض الثيانين الأميني، الذي يساهم في علاج ارتفاع ضغط الدم ليلًا عن طريق تقليل الشعور بالتوتر وزيادة الاسترخاء.

2- شاي الكركديهيلعب شاي الكركديه دورًا كبيرًا في علاج ارتفاع ضغط الدم ليلًا، لاحتوائه على مضادات أكسدة، تعزز صحة القلب وتحسن تدفق الدم في الشرايين والأوعية الدموية، مثل الأنثوسيانين والبوليفينولات.

3- عصير البنجرينخفض ضغط الدم المرتفع ليلًا عند تناول عصير البنجر، لاحتوائه على النترات، التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك.ويساعد أكسيد النيتريك على علاج ارتفاع ضغط الدم ليلًا، نظرًا لقدرته على توسيع الأوعية الدموية وإرخائها، مما يحسن الدورة الدموية.

4- عصير الرمانيمثل عصير الرمان أهمية كبيرة لصحة القلب، لاحتوائه على البوليفينولات، التي تعزز وظيفة الأوعية الدموية وتحافظ على استقرار ضغط الدم.

علاوة على ذلك، يساهم عصير الرمان في تعزيز إنتاج أكسيد النيتريك وتقليل الإجهاد التأكسدي، مما يساعد على ارتفاع ضغط الدم ليلًا.

5- حليب الشوفانيصبح ضغط الدم ليلًا أكثر استقرارًا عند تناول حليب الشوفان قبل النوم، لاحتوائه على البيتا جلوكان، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان