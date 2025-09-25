أكسيوس يكشف تفاصيل خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.. تشمل 7 مبادئ

الخميس 25 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

كشف موقع "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومستشاره، ستيف ويتكوف، قدما إلى القادة العرب والمسلمين "مخططا" لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

ونقل الموقع عن ثلاثة مصادر شاركت في الاجتماع أنه للمرة الأولى التي يقدم فيها ترامب خطة أمريكية لإنهاء الحرب في غزة منذ توليه منصبه في كانون الثاني/ يناير.

وذكرت المصادر أن ردود الفعل في القاعة كانت إيجابية بشكل عام.

وأكد ترامب للقادة في الاجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة إنهاء الحرب بشكل عاجل، مشيرا إلى أنه يقدم الخطة لأن استمرار الحرب يزيد من عزلة "إسرائيل" دوليًا، وفقًا لأحد المصادر.

وذكرت المصادر أن المبادئ الأمريكية التي عُرضت في الاجتماع كانت مجموعة من الأفكار التي نوقشت على مدار الأشهر الستة الماضية، وتحديثات لأفكار وضعها صهر ترامب، وصهره، جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.

وتشمل المبادئ الرئيسية: إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين. وقف إطلاق نار دائم. انسحاب إسرائيلي تدريجي من قطاع غزة بالكامل.

خطة لما بعد الحرب تتضمن آلية حكم في غزة بدون حماس قوة أمنية تضم فلسطينيين، بالإضافة إلى جنود من دول عربية وإسلامية تمويل عربي وإسلامي للإدارة الجديدة في غزة ولإعادة إعمار القطاع.

مشاركة جزئية من السلطة الفلسطينية. أشارت المصادر إلى أن ترامب طلب من القادة العرب والمسلمين دعم هذه المبادئ والتزامهم بالمشاركة في خطة ما بعد الحرب الخاصة بغزة.

وعلى الجانب الآخر، طرح القادة العرب على ترامب عدة شروط لدعم خطته: لن تضم "إسرائيل" أجزاء من الضفة الغربية أو غزة لن تحتل "إسرائيل" أجزاء من غزة لن تبني "إسرائيل" مستوطنات في غزة ستتوقف "إسرائيل" عن تقويض الوضع الراهن في المسجد الأقصى.

ستزداد المساعدات الإنسانية لغزة فورًا وأكد ترامب للقادة العرب والمسلمين أنه لن يسمح لـ"إسرائيل" بضم أجزاء من الضفة الغربية، وفقًا لمصدرين.

وفي نهاية الاجتماع، أعرب القادة العرب والمسلمين عن دعمهم للمبادئ الأمريكية والتزموا بالمشاركة في خطة ما بعد الحرب، وفقًا للمصادر.

وأفاد مسؤول عربي آخر مطلع على مجريات الاجتماع أن المشاركين غادروا الاجتماع "متفائلين للغاية".

وقال المسؤول: "لأول مرة، شعرنا بوجود خطة جادة على الطاولة. يريد الرئيس ترامب طي هذا الملف حتى نتمكن من المضي قدمًا نحو مستقبل أفضل في المنطقة".

وقال الموقع، إن وزير الخارجية ماركو روبيو وويتكوف عقدا اجتماعًا متابعة مع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن، لتحويل المبادئ التي قدمها ترامب إلى خطة أكثر تفصيلًا وفعالية.

وشدد على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مُلِمٌّ بالمبادئ الأمريكية، وأن مُقرّبه رون ديرمر أجرى مؤخرًا مناقشاتٍ حول هذا الموضوع مع كوشنر وبلير.

وأبلغ ترامب القادة العرب أن الخطوة التالية هي مناقشة الخطة مع نتنياهو في البيت الأبيض الاثنين لكسب دعمه، وفقًا لمصدر مُطّلع على مضمون الاجتماع.

وقال مسؤول عربي: "كانت الخطة الأمريكية جيدة، لكنها كانت بحاجة إلى مزيد من الصقل مع مُدخلات من الدول العربية. بعد الانتهاء منها، سيتعين على الولايات المتحدة إقناع نتنياهو بها