العليمي يبحث مع البنك الدولي إنقاذ الاقتصاد اليمني وتعزيز التدخلات التنموية

الخميس 25 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس -خاص

أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برفقة عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي، لقاءً في نيويورك مع المديرة التنفيذية لعمليات البنك الدولي آنا بيردي، لمناقشة مستقبل التعاون والشراكة الاستراتيجية بين اليمن والبنك الدولي.

الاجتماع ركّز على تعزيز التدخلات الإنمائية ودعم الإصلاحات الشاملة في مختلف المجالات، بما في ذلك استقرار العملة الوطنية وأسعار السلع الأساسية، إضافة إلى التخفيف من المعاناة الإنسانية التي ضاعفتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

الرئيس العليمي أشاد بالدور الحيوي للبنك الدولي في تمويل المشاريع الحيوية بمجالات الصحة، الزراعة، الثروة السمكية، الأمن الغذائي، الحماية الاجتماعية، والتعليم، فضلاً عن دعمه للبنية التحتية وتعزيز القدرات المؤسسية والبنك المركزي اليمني، مؤكداً أن البنك الدولي يظل الشريك الأكثر ثباتاً وديمومة للتنمية في اليمن.

كما شدد العليمي على ضرورة ضخ التمويلات عبر البنك المركزي اليمني، ودعم الحكومة في الحفاظ على الخدمات الأساسية وسد الفجوة المالية الراهنة، مشيراً إلى الدعم الاقتصادي الكبير الذي قدمته المملكة العربية السعودية مؤخراً لتعزيز الموازنة العامة والإصلاحات الاقتصادية.

من جانبها، قدّمت المديرة التنفيذية للبنك الدولي شرحاً حول المشاريع الحالية وخطط المرحلة المقبلة، مؤكدة التزام البنك بمساندة اليمن في استعادة التعافي الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار، وتعزيز فرص السلام المستدام.

حضر اللقاء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، والمندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، ونائب سفير اليمن لدى الولايات المتحدة عماد بامطرف.