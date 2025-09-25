العليمي يبحث مع البنك الدولي إنقاذ الاقتصاد اليمني وتعزيز التدخلات التنموية بيان عربي إسلامي مشترك بعد لقاء ترامب القادة في نيويورك حول غزة تعز تنتصر للأمن: مقتل متهم وضبط آخرين في جريمة اغتيال المشهري أول دولة عظمى تعلن إرسال سفينة حربية لحماية أسطول الصمود... ولن تستخدم القوة هنت تعود إلى اليمن: النفط يستعيد نبضه من نيويورك رشاد العليمي يبحث مع الإسكوا خارطة التعافي اليمني الرئيس العليمي يشيد بنجاحات أجهزة الأمن في تعز ووزير الداخلية يوجه بسرعة إحالة بقية المتهمين الى القضاء السفير راجح بادي يبحث في الدوحة تعزيز الدعم القطري للقطاع الصحي في تعز توكل كرمان ترفض التطبيع الإعلامي مع إسرائيل : وتدعو لتوثيق جرائم غزة أولاً اختفاء قسري للكاتب أوراس الإرياني في صنعاء و"صحفيات بلا قيود" تتهم الحوثيين وتطالب بإطلاق سراحه فورًا
أجرى وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري اتصالاً هاتفياً بقائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، لمتابعة سير الحملة الأمنية المشتركة التي تستهدف ملاحقة المتورطين في اغتيال مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة، الشهيدة افتهان المشهري.
الوزير أشاد بجهود المحور والوحدات الأمنية المساندة، بعد أن نجحت الحملة في القضاء على المتهم الرئيسي وضبط عدد من المشاركين في الجريمة.
وأكد الداعري أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ستواصل العمل بلا هوادة لتعزيز الأمن والسكينة العامة في تعز، ومواجهة كل من يحاول زعزعة الاستقرار، مشدداً على عدم التهاون مع أي جهة تتستر على الخارجين عن القانون.