تعز تنتصر للأمن: مقتل متهم وضبط آخرين في جريمة اغتيال المشهري

الخميس 25 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس -خاص

أجرى وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري اتصالاً هاتفياً بقائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، لمتابعة سير الحملة الأمنية المشتركة التي تستهدف ملاحقة المتورطين في اغتيال مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة، الشهيدة افتهان المشهري.

الوزير أشاد بجهود المحور والوحدات الأمنية المساندة، بعد أن نجحت الحملة في القضاء على المتهم الرئيسي وضبط عدد من المشاركين في الجريمة.

وأكد الداعري أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ستواصل العمل بلا هوادة لتعزيز الأمن والسكينة العامة في تعز، ومواجهة كل من يحاول زعزعة الاستقرار، مشدداً على عدم التهاون مع أي جهة تتستر على الخارجين عن القانون.