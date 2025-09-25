أول دولة عظمى تعلن إرسال سفينة حربية لحماية أسطول الصمود... ولن تستخدم القوة

الخميس 25 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس -وكالات

أرسل وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو فرقاطة تابعة لسلاح البحرية، الأربعاء؛ لمساعدة «أسطول الصمود»، المتوجه إلى غزة، بعدما أعلن المنظّمون أن عدداً من قواربهم استُهدف بمُسيرات قبالة اليونان.

وأعلن «أسطول الصمود العالمي» أن أكثر من عشرة انفجارات سُمعت حول الأسطول لدى إبحاره قبالة اليونان، في وقت متأخر، الثلاثاء، مع تسبب «أجسام مجهولة» بأضرار.

وقال كروسيتو، في بيان نشرته الوزارة على منصة «إكس»؛ لضمان المساعدة للمواطنين الإيطاليين على متن الأسطول: «تحدّثت مع رئيسة الوزراء، وسمحت بالتدخل الفوري لفرقاطة فاسان الإيطالية متعددة المهامّ، التابعة للبحرية الإيطالية، والتي كانت تُبحر شمال كريت، في إطار عملية البحر الآمن.. السفينة في طريقها إلى المنطقة من أجل عمليات إنقاذ محتملة».

وأدان كروسيتو، «بأشدّ العبارات... الهجوم» على الأسطول باستخدام «مُسيّرات أطلقها مُنفّذون غير معروفين حالياً».

من جهتها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الأربعاء، إن من غير المتوقع أن تستخدم السفينة التابعة للبحرية الإيطالية القوة العسكرية بعدما أُرسلت لمساعدة أسطول المساعدات الدولي الذي تعرّض لهجوم أثناء توجهه إلى غزة. وأضافت ميلوني للصحافيين في نيويورك، حيث تحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن حكومتها اقترحت تسليم مساعدات الأسطول إلى قبرص والبطريركية اللاتينية في القدس لتجنب المزيد من المخاطر.

وأضافت أن إيطاليا تنتظر رداً من نشطاء أسطول غزة بشأن هذا الاقتراح.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إنه طلب من إسرائيل ضمان سلامة «المواطنين الإيطاليين وأعضاء في البرلمان ونواب البرلمان الأوروبي» هم من بين الناشطين المؤيدين للفلسطينيين على متنه.

وذكرت الوزارة أنها أبلغت إسرائيل بأن «أي عملية تُوكَّل إلى القوات الإسرائيلية يجب أن تجري بشكلٍ يمتثل للقانون الدولي ومبدأ الحذر التام».

وأضافت أن «الوزير تاياني طلب من السفارة الإيطالية في تل أبيب جمع المعلومات وتأكيد طلبها السابق من الحكومة الإسرائيلية ضمان الحماية التامة للأشخاص على متنه».

وانطلق «أسطول الصمود» العالمي من برشلونة، في وقت سابق هذا الشهر؛ بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، وإيصال المساعدات إلى القطاع.

ويضم حالياً 51 مركباً معظمُها قبالة جزيرة كريت اليونانية. الأمم المتحدة تطالب بتحقيق من جهتها، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الأربعاء، إلى وقف «الهجمات»على أسطول الصمود المتوجّه إلى غزة، مطالبةً بتحقيق «مستقل».

وقال المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان: «يجب إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشامل»، و«يجب أن تتوقف هذه الهجمات»، وذلك بعدما أفاد ناشطون مؤيدون للفلسطينيين على متن الأسطول بأنهم استُهدفوا «بمُسيّرات عدة» مع سماع «دويّ انفجارات» قبالة سواحل اليونان