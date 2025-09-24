هنت تعود إلى اليمن: النفط يستعيد نبضه من نيويورك

الأربعاء 24 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

في لقاء لافت بنيويورك، فتح الرئيس رشاد العليمي الباب أمام عودة شركة "هنت" النفطية إلى الساحة اليمنية، معلنًا استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستئناف عمليات الاستكشاف والإنتاج.

الاجتماع الذي جمع العليمي بعضو المجلس عبدالله العليمي ونائب المدير التنفيذي للشركة، إيغور سالازار، حمل إشارات واضحة إلى رغبة مشتركة في إعادة تشغيل عجلة الاستثمار النفطي، وسط حديث عن خطط مستقبلية طموحة.

الرئيس استمع إلى إحاطة شاملة حول أنشطة "هنت" وخططها للعودة إلى اليمن، مشيدًا بدورها التاريخي في تطوير قطاع الطاقة، ومؤكدًا أن الحكومة ستدعم الشركات الجادة في مواجهة التحديات النفطية والمعدنية.

طوال العقود الماضية شكّل قطاع النفط والغاز أحد الأعمدة الاقتصادية لليمن، رغم التحديات الأمنية والسياسية التي عصفت بالبلاد خلال العقد الأخير.

شركة "هنت" الأمريكية تُعد من أبرز المستثمرين التاريخيين في هذا القطاع، حيث لعبت دورًا محوريًا في عمليات الاستكشاف والإنتاج منذ عقود، خصوصًا في حقول مأرب وشبوة.

لكن مع تصاعد النزاع وتدهور البنية التحتية، توقفت معظم الشركات العالمية عن العمل، تاركة فراغًا كبيرًا في الإيرادات الوطنية.

عودة "هنت" إلى طاولة الحوار مع الحكومة اليمنية، وخصوصًا من قلب نيويورك، تحمل دلالات استراتيجية: إعادة الثقة الدولية، فتح الباب أمام استثمارات جديدة، وربما بداية استعادة القطاع النفطي لعافيته.

اللقاء يعكس أيضًا رغبة الحكومة في إعادة تنشيط الاقتصاد عبر الشراكات الخارجية، وتقديم ضمانات وتسهيلات للشركات الراغبة في العمل داخل اليمن، رغم التحديات القائمة.