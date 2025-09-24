رشاد العليمي يبحث مع الإسكوا خارطة التعافي اليمني

الأربعاء 24 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

حضر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، الدكتورة رولا دشتي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثمانين للمؤتمرات العامة.

اللقاء لم يكن بروتوكوليًا فحسب، بل غاص في تفاصيل الدعم الفني والاستشاري الذي قدمته الإسكوا لليمن خلال السنوات الماضية، خاصة في مجالات بناء القدرات الوطنية والبشرية، وتعزيز المؤسسات، والتعافي التنموي، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والشباب، إلى جانب دعم الخدمات الصحية وصمود القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة ومواجهة التحديات الخارجية.

العليمي ثمّن الدور الذي تلعبه الإسكوا في دعم الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية، مؤكدًا تطلع اليمن إلى تعزيز هذا التعاون، خصوصًا في ظل التحديات غير المسبوقة التي خلّفتها الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية بدعم مباشر من النظام الإيراني، وما نتج عنها من ضربات عميقة للاقتصاد والنسيج الاجتماعي.

كما شدد الرئيس على أهمية الاستفادة من خبرات الإسكوا في دعم الحوكمة الرشيدة والإصلاحات الوطنية، بما يشمل مبادئ الشفافية والمساءلة، وتطوير القدرات الوطنية في إدارة الموارد العامة، معتبرًا أن الاستيراد المدروس ضرورة لبناء الرغبة التنموية المطلوبة.

وتحدث العليمي عن تطلعات اليمن لقراءة تنموية متميزة في قطاعات الخدمات الصحية، وتمكين الشباب، ومكافحة الفقر، وتمكين المرأة، بما يعزز الشراكة الوثيقة مع الإسكوا، ويضع الشعب اليمني على طريق تجاوز المحنة والانطلاق نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

حضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة، صالح المقالح، المختص بالشؤون الإقليمية.