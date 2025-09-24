الرئيس العليمي يشيد بنجاحات أجهزة الأمن في تعز ووزير الداخلية يوجه بسرعة إحالة بقية المتهمين الى القضاء

الأربعاء 24 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- تعز

عدد القراءات 262

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، بالجهود الأمنية والعسكرية في تعز التي نجحت في ملاحقة المتهمين بجريمة اغتيال الشهيدة افتهان المشهري، مدير عام صندوق النظافة والتحسين، والتخلص من المتهم الرئيسي خلال الحملة الأمنية.

وأكد العليمي في اتصال هاتفي مع محافظ تعز نبيل شمسان، أن ما تحقق يمثل رسالة واضحة بعدم التهاون مع أي جريمة تستهدف حياة المواطنين أو القيادات المجتمعية، موجهاً باستمرار ملاحقة العناصر الإجرامية والخلايا المتعاونة مع مليشيات الحوثي. وفق وكالة سبأ الحكومية.

كما شدد على أهمية تكريم القيادات الأمنية التي قادت الحملة بشجاعة، مشيراً إلى أن الدولة ستظل وفية لذكرى الشهيدة المشهري التي جسدت نموذجاً للمرأة اليمنية القيادية والمخلصة، موجهاً بالعمل على تخليد سيرتها ومتابعة إنجاز مشروع مصنع تدوير النفايات الذي كانت من أوائل الداعمين له.

وثمّن العليمي تضحيات أبناء تعز في مواجهة المليشيات الحوثية، مؤكداً أن معركتهم الكبرى ستبقى استعادة الدولة وبناء مستقبل آمن لكل اليمنيين.

وأعلنت شرطة تعز اليوم مقتل المتهم الأول في قتل افتهان المشهري، المدعو محمد صادق، بعد رفضه تسليم نفسه ومقاومة السلطات.

بدوره وجه وزير الداخلية في الحكومة المعترف بها دوليًا، إبراهيم حيدان، الأجهزة الأمنية في مدينة تعز بسرعة إحالة بقية المتهمين في قضية اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة، إفتهان المشهري، إلى الجهات القضائية، مؤكدًا أن العدالة ستأخذ مجراها وأن الجريمة لن تمر بلا عقاب.