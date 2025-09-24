السفير راجح بادي يبحث في الدوحة تعزيز الدعم القطري للقطاع الصحي في تعز

الأربعاء 24 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

نشر السفير اليمني لدى دولة قطر، الأستاذ راجح بادي، تغريدة على منصة "إكس" عبّر فيها عن سعادته بلقاء الدكتور أبو ذر الجندي، مدير مركز القلب في محافظة تعز، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول الخدمات الطبية التي قدمها المركز بدعم قطري في مراحل سابقة، وأهمية استمرار هذا الدعم وتوسيعه لتلبية احتياجات المرضى وتعزيز قدرات القطاع الصحي في المحافظة.

وقال السفير بادي:"سعدت بلقاء د. أبو ذر الجندي، مدير مركز القلب في تعز، حيث استعرضنا الخدمات الطبية التي قدمها المركز بدعم قطري في مراحل سابقة، وأهمية استمرار هذا الدعم ومضاعفته لتلبية احتياجات المرضى وتعزيز قدرات القطاع الصحي في تعز."

,يُعد مركز القلب في تعز من أبرز المرافق الطبية المتخصصة في البلاد، وقد لعب دورًا محوريًا في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى القلب في ظل ظروف الحرب والحصار التي شهدتها المدينة خلال السنوات الماضية.

وقد تلقى المركز دعمًا قطريًا في مراحل متعددة، شمل تجهيزات طبية وتدريب كوادر، ما ساهم في استمرارية عمله رغم التحديات.

ويأتي هذا اللقاء في سياق جهود دبلوماسية لتعزيز التعاون الصحي بين اليمن وقطر، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتقوية البنية التحتية الطبية في المناطق المحررة، وتوفير الدعم اللازم للمراكز الحيوية التي تخدم آلاف المرضى سنويًا.

وتعكس تصريحات السفير بادي حرص الحكومة اليمنية على توطيد الشراكة مع الجهات الداعمة، وفي مقدمتها دولة قطر، لضمان استدامة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، بما يواكب احتياجات المواطنين ويخفف من وطأة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.