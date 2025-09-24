الرئيس العليمي يشيد بنجاحات أجهزة الأمن في تعز ووزير الداخلية يوجه بسرعة إحالة بقية المتهمين الى القضاء السفير راجح بادي يبحث في الدوحة تعزيز الدعم القطري للقطاع الصحي في تعز توكل كرمان ترفض التطبيع الإعلامي مع إسرائيل : وتدعو لتوثيق جرائم غزة أولاً اختفاء قسري للكاتب أوراس الإرياني في صنعاء و"صحفيات بلا قيود" تتهم الحوثيين وتطالب بإطلاق سراحه فورًا الأغذية العالمي يعلق جميع أنشطته في مناطق سيطرة الحوثيين توكل كرمان: تعز أفشلت الفتنة وأسقطت القاتل.. ولا عزاء للمطروقين صرخة إنسانية عاجلة من قلب الكارثة: 45 منظمة دولية ومحلية تحذر من مجاعة وشيكة في اليمن وتدين انتهاكات الحوثيين" تفحمت جثثهم بشكل كامل .. وفاة أربعة أشخاص من أسرة واحدة في حادث باليمن إهانة الرئيس الفرنسي في شوارع أمريكا وإرغامه على المشي على قدميه _ فيديو شاهد.. الفرق الكشفية الشبابية ترافقها الموسيقى العسكرية تجوب شوارع مأرب احتفاءً بثورة 26 سبتمبر المجيدة
نشر السفير اليمني لدى دولة قطر، الأستاذ راجح بادي، تغريدة على منصة "إكس" عبّر فيها عن سعادته بلقاء الدكتور أبو ذر الجندي، مدير مركز القلب في محافظة تعز، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول الخدمات الطبية التي قدمها المركز بدعم قطري في مراحل سابقة، وأهمية استمرار هذا الدعم وتوسيعه لتلبية احتياجات المرضى وتعزيز قدرات القطاع الصحي في المحافظة.
وقال السفير بادي:"سعدت بلقاء د. أبو ذر الجندي، مدير مركز القلب في تعز، حيث استعرضنا الخدمات الطبية التي قدمها المركز بدعم قطري في مراحل سابقة، وأهمية استمرار هذا الدعم ومضاعفته لتلبية احتياجات المرضى وتعزيز قدرات القطاع الصحي في تعز."
,يُعد مركز القلب في تعز من أبرز المرافق الطبية المتخصصة في البلاد، وقد لعب دورًا محوريًا في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى القلب في ظل ظروف الحرب والحصار التي شهدتها المدينة خلال السنوات الماضية.
وقد تلقى المركز دعمًا قطريًا في مراحل متعددة، شمل تجهيزات طبية وتدريب كوادر، ما ساهم في استمرارية عمله رغم التحديات.
ويأتي هذا اللقاء في سياق جهود دبلوماسية لتعزيز التعاون الصحي بين اليمن وقطر، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتقوية البنية التحتية الطبية في المناطق المحررة، وتوفير الدعم اللازم للمراكز الحيوية التي تخدم آلاف المرضى سنويًا.
وتعكس تصريحات السفير بادي حرص الحكومة اليمنية على توطيد الشراكة مع الجهات الداعمة، وفي مقدمتها دولة قطر، لضمان استدامة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، بما يواكب احتياجات المواطنين ويخفف من وطأة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.