توكل كرمان ترفض التطبيع الإعلامي مع إسرائيل : وتدعو لتوثيق جرائم غزة أولاً

رفضت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، طلبًا من مخرج أفلام وثائقية تابع لقناة "11" الإسرائيلية للمشاركة في فيلم وثائقي يتناول جماعة الحوثي وزعيمها عبدالملك الحوثي.
ونشرت كرمان تعليقها على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، قائلة:"ردي على مخرج أفلام وثائقية لقناة 11 الإسرائيلية طلب مني المشاركة في فيلم وثائقي عن الحوثيين وزعيمهم: الأهم الآن والأولى أن نصدر فيلم وثائقي عن مجازر التطهير العرقي وحرب الإبادة التي يرتكبها نتنياهو وحكومته المتطرفة في غزة، وبعد ذلك نعمل فيلم عن عبدالملك الحوثي والحوثيين!!! ليش لا."
ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الغضب الدولي من العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي خلّفت آلاف الضحايا المدنيين، وسط اتهامات متزايدة بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين.
كرمان، المعروفة بمواقفها المناهضة للانتهاكات الحقوقية في المنطقة، وجّهت رسالة واضحة بأن الأولوية الأخلاقية والإنسانية تقتضي فضح الجرائم الجارية في غزة قبل تناول ملفات أخرى، معتبرة أن تجاهل هذه المجازر لصالح إنتاجات إعلامية عن جماعة الحوثي يُعد انحرافًا عن جوهر العدالة.
تصريح كرمان أثار تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل، حيث اعتبره كثيرون موقفًا مبدئيًا يعكس التزامها بقضايا الشعوب المظلومة، ورفضها لأي تطبيع إعلامي أو تواطؤ مع جهات متورطة في انتهاكات جسيمة.