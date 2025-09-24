الأربعاء 24 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

أعربت منظمة "صحفيات بلا قيود" عن قلقها البالغ إزاء واقعة اختفاء الكاتب والشاعر أوراس الإرياني، بعد مغادرته منزله في حي سعوان بالعاصمة صنعاء مساء الإثنين الموافق 22 سبتمبر 2025م.

وذكرت المنظمة، في بيان صادر عنها اليوم، أن "عناصر تابعة لمليشيا الحوثي قامت باختطاف الكاتب أوراس من أمام منزله واقتادته إلى جهة مجهولة"، مؤكدة أن هذه الحادثة تأتي في سياق ما وصفته بـ"الاستهداف الممنهج للصحفيين وأصحاب الرأي".

ودانت المنظمة عملية الإخفاء القسري، محمّلة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة الإرياني، ومطالبة بالإفراج الفوري عنه، إلى جانب جميع الصحفيين المعتقلين في سجون الجماعة.

كما شددت "صحفيات بلا قيود" على أن استمرار هذه الممارسات يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمواثيق المتعلقة بحرية التعبير وحقوق الإنسان. ودعت في الوقت ذاته المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى إدانة الحادثة والضغط على الحوثيين لإطلاق سراحه فورًا.

تأتي هذه الحادثة في وقت تواصل فيه جماعة الحوثي تضييقها على الصحفيين والناشطين في مناطق سيطرتها. ووفق تقارير منظمات حقوقية محلية ودولية، ما يزال العشرات من الصحفيين رهن الاعتقال التعسفي في سجون الحوثيين منذ سنوات، بعضهم يواجه أحكامًا بالإعدام على خلفية عملهم الإعلامي.

وتشير نقابة الصحفيين اليمنيين إلى أن الانتهاكات بحق الصحافة منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015 شملت القتل، والإخفاء القسري، والتعذيب، وإغلاق وسائل الإعلام، ما جعل البلاد توصف بأنها من أخطر البيئات للعمل الصحفي في العالم.