الأغذية العالمي يعلق جميع أنشطته في مناطق سيطرة الحوثيين

الأربعاء 24 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلن برنامج الأغذية العالمي (WFP) تعليق جميع أنشطته في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، على خلفية احتجاز الحوثيين لمجموعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة أواخر الشهر الماضي.

وقال البرنامج في تقريره الدوري عن الوضع الإنساني في اليمن، الصادر الثلاثاء، إن السلطات التابعة للحوثيين احتجزت بشكل تعسفي منذ 31 أغسطس الماضي عدداً من موظفي الأمم المتحدة، بينهم 15 من موظفي البرنامج، ما دفعه لتعليق أنشطته في المناطق الشمالية.

وأضاف التقرير أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، طالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، إلا أن الجماعة لم تستجب حتى الآن.

وأشار البرنامج إلى أنه أتم الدورة الثانية من برنامج توزيع المساعدات الغذائية الطارئة (TEFA) في مناطق الحوثيين أواخر أغسطس الماضي، والتي استهدفت نحو 803 آلاف شخص في 25 مديرية تعاني انعدام الأمن الغذائي، مؤكداً توقف أي مساعدات جديدة في تلك المناطق.

وأوضح أن عمليات استهداف وتسجيل المستفيدين من المساعدات الغذائية معلقة، بالإضافة إلى توقف برنامج التغذية المدرسية بسبب نقص التمويل، فيما تواجه عمليات البرنامج فجوة تمويلية تُقدر بنحو 77% من إجمالي احتياجات التمويل البالغة 432 مليون دولار للأشهر الستة المقبلة.