توكل كرمان: تعز أفشلت الفتنة وأسقطت القاتل.. ولا عزاء للمطروقين

الأربعاء 24 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 337

في أول تعليق لها على مقتل الشهيدة افتهان المشهري، نشرت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، منشورًا على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، عبّرت فيه عن إشادتها الكبيرة بالعملية الأمنية التي نفذتها قوات الأمن والجيش في محافظة تعز، والتي أسفرت عن القبض على جميع أفراد العصابة المتورطة في الجريمة، ومقتل الجاني المباشر محمد صادق خلال اشتباك مسلح.

وقالت كرمان: "تعظيم سلام لقوات الأمن والجيش في تعز التي أدت مهمتها على أكمل وجه في ملاحقة قتلة الشهيدة افتهان، اقتحمت وكر العصابة، ألقت القبض على جميع القتلة والعديد من المفسدين في الأرض، وأردت القاتل المباشر محمد صادق بعد اشتباك معه. هذا هو المطلوب، فعلتم ما هو مطلوب وجنبتم تعز شر فتنة عظيمة، ألف تحية."

وأضافت في لهجة حادة:"وكما قلت، بالنسبة لطروقة والمطروقين لا تخشوهم ولا تقلقوا من استغلالهم السيء للجريمة، بانكردهم بسلة بُعار إن اقتضى الأمر، تالله وبالله."

وفي سياق منشورها، وجّهت كرمان انتقادًا لاذعًا لبعض الأطراف التي أبدت انزعاجًا من نجاح العملية الأمنية، قائلة:"هناك من إسودت وجوههم من القبض على العصابة وإرداء القاتل محمد صادق، إنهم حزينون جدًا جدًا، فاتت عليهم الفرصة، عزّوهم وواسوهم لو سمحتم، تعرفونهم جيدًا، طروقة والمطروقين أحدهم فحسب."

تأتي هذه التصريحات بعد أيام من الجريمة التي هزّت الرأي العام اليمني، والتي راح ضحيتها مديرة صندوق النظافة في تعز، افتهان المشهري، وسط مطالبات شعبية واسعة بمحاسبة الجناة وإنزال العقاب العادل بحقهم.