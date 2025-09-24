الأربعاء 24 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

طالبت أكثر من 45 منظمة إنسانية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، ومنع ملايين الأشخاص من الانزلاق نحو المجاعة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر بالتزامن مع انعقاد الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكدت المنظمات أن اليمن يواجه وضعًا إنسانيًا كارثيًا يستدعي استجابة عاجلة لإنقاذ ملايين الأسر من حافة الكارثة.

وأوضح البيان أن الأزمة الإنسانية في اليمن جرّدت السكان من أبسط مقومات الحياة، وحوّلت كل يوم إلى صراع من أجل البقاء، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات عاجلة ومنسقة خلال الدورة الأممية الحالية لإنقاذ الأرواح ومنع تفاقم الكارثة.

وشددت المنظمات، ومن بينها «أوكسفام»، «كير»، «المجلس النرويجي للاجئين»، «إنقاذ الطفولة»، و«إنترسوس»، على أن أكثر من 17 مليون شخص يواجهون خطر الجوع، بينهم ما لا يقل عن 41 ألفًا مهددون بمستويات كارثية من المجاعة.

كما أشار البيان إلى أن نحو 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، بمن فيهم مئات الآلاف المعرضون لسوء التغذية الحاد الوخيم، وهي حالة تهدد حياتهم ما لم يتم التدخل الفوري لإنقاذهم.

وحذّر البيان من أن هذه الإحصاءات مرشحة للتفاقم خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار خفض المساعدات، وتفشي الأمراض، وتدهور الوضع الاقتصادي الذي يضعف قدرة الأسر على الصمود.

وأكدت المنظمات أن المناطق الأشد هشاشة في اليمن قد تنزلق إلى المجاعة قبل نهاية عام 2025، مشيرة إلى أن الفيضانات الأخيرة، والتوترات الإقليمية، والاعتقالات الحوثية التعسفية بحق موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين منذ أكثر من عام، كلها عوامل تؤجج الأزمة وتعيق وصول المساعدات المنقذة للحياة.

ودعت المنظمات الجهات المانحة إلى الإسراع في توفير التمويلات اللازمة لضمان استمرار تقديم الغذاء والمياه والرعاية الصحية والحماية والمأوى والمساعدات النقدية لأكبر عدد من المتضررين، مؤكدة أن اليمن بلغ مرحلة حرجة، وأن شعبه لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة، وأن الوقت قد حان للتحرك من أجل مساعدته على التعافي وإعادة بناء حياته.

كما طالبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالضغط من أجل الإفراج الفوري عن العاملين الإنسانيين المعتقلين، وضمان حرية حركة الموظفين والإمدادات الإنسانية دون عوائق، ومواصلة الجهود الدبلوماسية لدعم عملية السلام، وعدم تهميش الأزمة اليمنية وسط تزاحم الأجندات الإقليمية والدولية.

