تفحمت جثثهم بشكل كامل .. وفاة أربعة أشخاص من أسرة واحدة في حادث باليمن

الأربعاء 24 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 121

في حادث مروري مأساوي، توفي أربعة أشخاص من أسرة واحدة، في مديرية القطن بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

وذكرت مصادر إعلامية أن الحادث وقع في عقبة عبدالله غريب، عندما فقد سائق مركبة من نوع "صالون" السيطرة عليها أثناء النزول، لتنحرف عن الطريق وتسقط من منحدر جبلي شاهق، قبل أن تشتعل فيها النيران وتتفحم بالكامل.

وبحسب المصادر، فإن الضحايا هم رجل وزوجته واثنان من أطفالهما، وقد أدى اشتعال النيران إلى تفحم الجثث وصعوبة التعرف عليها في البداية، قبل أن يتم تأكيد هوياتهم من قبل ذويهم.

وطريق عقبة "عبدالله غريب" من الطرق الخطرة التي شهدت حوادث عديدة في السابق، وسط مطالبات من الأهالي والناشطين بضرورة صيانته وتأمينه ووضع حلول عاجلة للحد من الحوادث القاتلة المتكررة.

وتعد الحادثة جزءًا من سلسلة حوادث مرورية قاتلة تشهدها البلد، إذ يفقد مئات اليمنيين حياتهم شهريًا بسبب الطرق المتهالكة، السرعة الزائدة، وغياب الصيانة الدورية للمركبات.