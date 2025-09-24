صرخة إنسانية عاجلة من قلب الكارثة: 45 منظمة دولية ومحلية تحذر من مجاعة وشيكة في اليمن وتدين انتهاكات الحوثيين" تفحمت جثثهم بشكل كامل .. وفاة أربعة أشخاص من أسرة واحدة في حادث باليمن إهانة الرئيس الفرنسي في شوارع أمريكا وإرغامه على المشي على قدميه _ فيديو شاهد.. الفرق الكشفية الشبابية ترافقها الموسيقى العسكرية تجوب شوارع مأرب احتفاءً بثورة 26 سبتمبر المجيدة ندوة سياسية بمأرب بعنوان ثورة ٢٦ سبتمبر ذكرى الثورة لاستعادة الدولة ليلة باريسية تسرق الأضواء: دوناروما، إنريكي ويامال يتوّجون في حفل الكرة الذهبية 2025 نجاح جديد.. الحملة الأمنية بتعز تعلن القبض على قاتل فار ومطلوب أمنيًا حميد الأحمر يُذكّر طارق صالح بماضيه ويتهمه بالسعي للسيطرة على تعز وتحويل المخا إلى ميناء تهريب تتحكم به الإمارات صور أقمار صناعية تكشف تطويق آليات الجيش الإسرائيلي لمدينة غزة عاجل.. شاهد الصور مقتل قاتل الشهيدة افتهان المشهري ''محمد صادق المخلافي''
في حادث مروري مأساوي، توفي أربعة أشخاص من أسرة واحدة، في مديرية القطن بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.
وذكرت مصادر إعلامية أن الحادث وقع في عقبة عبدالله غريب، عندما فقد سائق مركبة من نوع "صالون" السيطرة عليها أثناء النزول، لتنحرف عن الطريق وتسقط من منحدر جبلي شاهق، قبل أن تشتعل فيها النيران وتتفحم بالكامل.
وبحسب المصادر، فإن الضحايا هم رجل وزوجته واثنان من أطفالهما، وقد أدى اشتعال النيران إلى تفحم الجثث وصعوبة التعرف عليها في البداية، قبل أن يتم تأكيد هوياتهم من قبل ذويهم.
وطريق عقبة "عبدالله غريب" من الطرق الخطرة التي شهدت حوادث عديدة في السابق، وسط مطالبات من الأهالي والناشطين بضرورة صيانته وتأمينه ووضع حلول عاجلة للحد من الحوادث القاتلة المتكررة.
وتعد الحادثة جزءًا من سلسلة حوادث مرورية قاتلة تشهدها البلد، إذ يفقد مئات اليمنيين حياتهم شهريًا بسبب الطرق المتهالكة، السرعة الزائدة، وغياب الصيانة الدورية للمركبات.