إهانة الرئيس الفرنسي في شوارع أمريكا وإرغامه على المشي على قدميه _ فيديو

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموقف غير متوقع بعد انتهاء خطابه في مقر الأمم المتحدة، بسبب مرور موكب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شوارع المدينة.

وأظهر فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الشرطة الأميركية أوقفت ماكرون في شارع مغلق، حيث أبلغه أحدهم قائلا: "أعتذر سيادة الرئيس، كل شيء مغلق الآن"، مشيرا إلى اقتراب الموكب الرئاسي.

وفي محاولة لتجاوز هذا الموقف، اتصل ماكرون بنظيره الأميركي، دونالد ترامب، قائلاً عبر الهاتف مبتسما: "تخيل ماذا؟ أنا الآن أنتظر في الشارع لأن كل شيء مغلق من أجلك".

وبعد عدة دقائق، تم فتح الشارع جزئيا للمشاة فقط، ما اضطر الرئيس الفرنسي لمواصلة مكالمته مع ترامب في الشارع أثناء توجهه نحو السفارة الفرنسية.