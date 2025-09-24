إهانة الرئيس الفرنسي في شوارع أمريكا وإرغامه على المشي على قدميه _ فيديو شاهد.. الفرق الكشفية الشبابية ترافقها الموسيقى العسكرية تجوب شوارع مأرب احتفاءً بثورة 26 سبتمبر المجيدة ندوة سياسية بمأرب بعنوان ثورة ٢٦ سبتمبر ذكرى الثورة لاستعادة الدولة ليلة باريسية تسرق الأضواء: دوناروما، إنريكي ويامال يتوّجون في حفل الكرة الذهبية 2025 نجاح جديد.. الحملة الأمنية بتعز تعلن القبض على قاتل فار ومطلوب أمنيًا حميد الأحمر يُذكّر طارق صالح بماضيه ويتهمه بالسعي للسيطرة على تعز وتحويل المخا إلى ميناء تهريب تتحكم به الإمارات صور أقمار صناعية تكشف تطويق آليات الجيش الإسرائيلي لمدينة غزة عاجل.. شاهد الصور مقتل قاتل الشهيدة افتهان المشهري ''محمد صادق المخلافي'' روسيا تتقدم شرق أوكرانيا ومجلس الأمن يناقش الحرب بينهما تشنجات الساق الليلية: أعراض عادية أم تحذير من أمراض خطيرة
تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموقف غير متوقع بعد انتهاء خطابه في مقر الأمم المتحدة، بسبب مرور موكب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شوارع المدينة.
وأظهر فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الشرطة الأميركية أوقفت ماكرون في شارع مغلق، حيث أبلغه أحدهم قائلا: "أعتذر سيادة الرئيس، كل شيء مغلق الآن"، مشيرا إلى اقتراب الموكب الرئاسي.
وفي محاولة لتجاوز هذا الموقف، اتصل ماكرون بنظيره الأميركي، دونالد ترامب، قائلاً عبر الهاتف مبتسما: "تخيل ماذا؟ أنا الآن أنتظر في الشارع لأن كل شيء مغلق من أجلك".
وبعد عدة دقائق، تم فتح الشارع جزئيا للمشاة فقط، ما اضطر الرئيس الفرنسي لمواصلة مكالمته مع ترامب في الشارع أثناء توجهه نحو السفارة الفرنسية.