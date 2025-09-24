إهانة الرئيس الفرنسي في شوارع أمريكا وإرغامه على المشي على قدميه _ فيديو شاهد.. الفرق الكشفية الشبابية ترافقها الموسيقى العسكرية تجوب شوارع مأرب احتفاءً بثورة 26 سبتمبر المجيدة ندوة سياسية بمأرب بعنوان ثورة ٢٦ سبتمبر ذكرى الثورة لاستعادة الدولة ليلة باريسية تسرق الأضواء: دوناروما، إنريكي ويامال يتوّجون في حفل الكرة الذهبية 2025 نجاح جديد.. الحملة الأمنية بتعز تعلن القبض على قاتل فار ومطلوب أمنيًا حميد الأحمر يُذكّر طارق صالح بماضيه ويتهمه بالسعي للسيطرة على تعز وتحويل المخا إلى ميناء تهريب تتحكم به الإمارات صور أقمار صناعية تكشف تطويق آليات الجيش الإسرائيلي لمدينة غزة عاجل.. شاهد الصور مقتل قاتل الشهيدة افتهان المشهري ''محمد صادق المخلافي'' روسيا تتقدم شرق أوكرانيا ومجلس الأمن يناقش الحرب بينهما تشنجات الساق الليلية: أعراض عادية أم تحذير من أمراض خطيرة
جابت الفرق الكشفية والشبابية ومعها فرقة الموسيقى العسكرية، اليوم عدد من شوارع مدينة مأرب احتفاءًا بالذكرى الـ63 لثورة 26 سبتمبر.
وفي التفاصيل شهدت محافظة مأرب، صباح اليوم الأربعاء، مسيرة شبابية وكشفية حاشدة رافقتها الموسيقى العسكرية، بمشاركة أكثر من 1600 شاباً من مختلف الفئات العمرية، احتفاءً بالذكرى الـ63 لثورة 26 سبتمبر ، والـ62 لثورة 14 أكتوبر ، والـ58 لعيد الاستقلال.
وانطلقت المسيرة من جولة البنوك، مروراً بعدد من شوارع المدينة، حيث عزفت الفرقة الموسيقية العسكرية الأناشيد الوطنية والأغاني الفرائحية، فيما ردد المشاركون الهتافات والأناشيد تعبيراً عن فرحتهم بهذه المناسبات الوطنية.
واختتمت الفعالية في دوّار شارع صرواح، حيث كان في استقبال المسيرة وكيل محافظة مأرب، علي الفاطمي، ووكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور منير لمع، ومدير دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، العميد أحمد الأشول، ومدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة علي حشوان، إلى جانب عدد من مدراء العموم والقيادات العسكرية والأمنية.
وقام شباب الكشافة خلال المسيرة بتقديم لوحات فنية عكست روح الوحدة الوطنية وقيم ثورتي سبتمبر وأكتوبر.. مؤكدين دور الشباب في مواصلة درب الثوّار الأوائل حتى استعادة مؤسسات الدولة، وبناء اليمن الاتحادي القائم على العدالة والمواطنة المتساوية.
من جانبه، رحّب الوكيل الفاطمي بالمشاركين..مشيداً بدور الشباب (أحفاد ثوّار سبتمبر وأكتوبر)..مؤكداً أن مأرب ستظل قلعةً للجمهورية، ورمزاً للصمود، وتقف صفاً واحداً خلف مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، وقوات الجيش، والمقاومة، حتى استعادة مؤسسات الدولة وإعادة بناء الوطن.
كما حيّا الفاطمي، بمناسبة أعياد الثورة اليمنية، أبطال القوات المسلحة، والمقاومة الشعبية، المرابطين في مختلف الجبهات، والأجهزة الأمنية التي تسهر على أمن المواطنين وتصون حقوقهم..معبّراً عن اعتزازه بتضحياتهم في سبيل الوطن والجمهورية.