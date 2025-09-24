شاهد.. الفرق الكشفية الشبابية ترافقها الموسيقى العسكرية تجوب شوارع مأرب احتفاءً بثورة 26 سبتمبر المجيدة

الأربعاء 24 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- مأرب

جابت الفرق الكشفية والشبابية ومعها فرقة الموسيقى العسكرية، اليوم عدد من شوارع مدينة مأرب احتفاءًا بالذكرى الـ63 لثورة 26 سبتمبر.

وفي التفاصيل شهدت محافظة مأرب، صباح اليوم الأربعاء، مسيرة شبابية وكشفية حاشدة رافقتها الموسيقى العسكرية، بمشاركة أكثر من 1600 شاباً من مختلف الفئات العمرية، احتفاءً بالذكرى الـ63 لثورة 26 سبتمبر ، والـ62 لثورة 14 أكتوبر ، والـ58 لعيد الاستقلال.

وانطلقت المسيرة من جولة البنوك، مروراً بعدد من شوارع المدينة، حيث عزفت الفرقة الموسيقية العسكرية الأناشيد الوطنية والأغاني الفرائحية، فيما ردد المشاركون الهتافات والأناشيد تعبيراً عن فرحتهم بهذه المناسبات الوطنية.

واختتمت الفعالية في دوّار شارع صرواح، حيث كان في استقبال المسيرة وكيل محافظة مأرب، علي الفاطمي، ووكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور منير لمع، ومدير دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، العميد أحمد الأشول، ومدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة علي حشوان، إلى جانب عدد من مدراء العموم والقيادات العسكرية والأمنية.

وقام شباب الكشافة خلال المسيرة بتقديم لوحات فنية عكست روح الوحدة الوطنية وقيم ثورتي سبتمبر وأكتوبر.. مؤكدين دور الشباب في مواصلة درب الثوّار الأوائل حتى استعادة مؤسسات الدولة، وبناء اليمن الاتحادي القائم على العدالة والمواطنة المتساوية.

من جانبه، رحّب الوكيل الفاطمي بالمشاركين..مشيداً بدور الشباب (أحفاد ثوّار سبتمبر وأكتوبر)..مؤكداً أن مأرب ستظل قلعةً للجمهورية، ورمزاً للصمود، وتقف صفاً واحداً خلف مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، وقوات الجيش، والمقاومة، حتى استعادة مؤسسات الدولة وإعادة بناء الوطن.

كما حيّا الفاطمي، بمناسبة أعياد الثورة اليمنية، أبطال القوات المسلحة، والمقاومة الشعبية، المرابطين في مختلف الجبهات، والأجهزة الأمنية التي تسهر على أمن المواطنين وتصون حقوقهم..معبّراً عن اعتزازه بتضحياتهم في سبيل الوطن والجمهورية.