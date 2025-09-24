ندوة سياسية بمأرب بعنوان ثورة ٢٦ سبتمبر ذكرى الثورة لاستعادة الدولة

الأربعاء 24 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - عبدالله العطار – خاص

عدد القراءات 114

عقدت اليوم، بمحافظة مأرب، ندوة سياسية بعنوان " ٢٦ سبتمبر :ذكرى الثورة لاستعادة الدولة" والتي أقامتها الدائرة السياسية للمكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة، في إطار الاحتفالات بأعياد الثورة ٢٦ سبتمبر المجيدة، و١٤ اكتوبر الخالدة.

وأكدت الندوة على عظمة تورة ٢٦ سبتمبر المجيدة والتي أعادت للوطن اعتباره، وللإنسان اليمني كرامته وإنسانيته، وأصبح سيد نفسه على أرضه، وحققت بفضلها منجزات عظيمة..مشددة أن هذه الفعاليات تعمق الوعي لدى الأجيال بثورة ٢٦ سبتمبر وعظمتها وما حققته للشعب اليمني، والاسهام في تخطيط المستقبل وتعزيز الوعي بهذه الثورة وتحصينها، وكشف جرائم هذه السلالة الحوثية الكهنوتية بحق الشعب والوطن على مدى قرون، وفضح زيف هالتها القدسية التي يحاولون التلبس بها لتكريس فكر العبوددية.

وكانت الندوة ، قد ناقشت ثلاث أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى المقدمة من الشيخ محمد المسوري "الثورة فريضة شرعية وضرورة وطنية" تناولت الاستبداد والحرية وثورة ٢٦ في ميزان الحرية.

فيما تناول الدكتور عبدالقادر سعيد، في الورقة الثانية للدكتور عبدالقادر سعيد،"26 سبتمبر نضالات الاجداد وارث الاحفاد" تناولت ثورة26سبتمبر وعوامل النصر والهزيمة..متحدثا عنها بين الهوية والملكية،موضحا أن ثوار اليوم ومناضليه هم امتداد طبيعي لثوار 26سبتمبر واهدافها.

اما الورقة الثالثة المقدمة من فوزية مشرح،ركزت على مكاسب ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962م وانها شكلت تحولًا تاريخيًا أنهى الحكم الإمامي الوراثي وأعلن النظام الجمهوري، لتنتقل اليمن إلى دولة حديثة بمؤسسات مدنية ودستور. أرست الثورة مبدأ المساواة أمام القانون وأسست هياكل حكومية مركزية، وأطلقت مسارًا واسعًا للبناء والتحديث شمل انتشار التعليم النظامي وتعليم الفتيات، وتوسع الخدمات الصحية، وتحسن مستوى المعيشة وتطوير البنية التحتية، لتضع اللبنات الأولى لدولة حديثة رغم ما واجهته من تحديات وصراعات.

اما الدكتور عمر ردمان فقد ركز على الرؤى والتطلعات لثورة 26سبتمبر ومنطلقات التحرير ، وكيفية تعزيز مكانة ٢٦ سبتمبر في النفوس، وتناول ثورة ٢٦ سبتمبر بعمق اكبر بما يعزز من الوعي بعظمة هذه الثورة ومكانتها في نفوسهم وما حملته من أهداف ومبادئ انسانية سامية في تحقيق الرؤى والتطلعات لأبناء اليمن.

تخللت الندوة مداخلات ونقاشات موسعة من قبل المشاركين، أكدت جميعها أهمية ثورة26 سبتمبر ودورها في خلق الوعي،وأنها جذوة المعركة الوطنية المصيرية التي يخوضها أبناء الشعب اليمني اليوم لإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة اليمنية.