 ليلة باريسية تسرق الأضواء: دوناروما، إنريكي ويامال يتوّجون في حفل الكرة الذهبية 2025

الأربعاء 24 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 147

شهد مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية، ليلة استثنائية في حفل الكرة الذهبية لعام 2025، حيث خَطَف الإيطالي جيانلويجي دوناروما، والإسباني لويس إنريكي، والموهبة الصاعدة لامين يامال الأضواء، بعد تتويجهم بأبرز الجوائز الفردية في عالم المستديرة.

ونال الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، لاعب مانشستر سيتي الحالي وباريس سان جيرمان السابق، جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم، بعد موسم تاريخي قاد فيه باريس سان جيرمان إلى رباعية محلية وأوروبية، شملت دوري أبطال أوروبا، الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، وكأس السوبر الفرنسي، إضافة إلى بلوغ نهائي النسخة الأولى من مونديال الأندية.

ويُعد هذا التتويج الثاني لدوناروما بهذه الجائزة بعد نسخة 2021 التي أعقبت قيادة إيطاليا للتتويج ببطولة اليورو.

أما الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، فقد تُوِّج بجائزة أفضل مدرب في العالم، متفوقاً على منافسين بارزين من أندية كبرى، بفضل قيادته الفريق الباريسي نحو ثلاثية تاريخية غير مسبوقة (الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، دوري الأبطال)، إلى جانب إحراز السوبر المحلي والسوبر الأوروبي.

وفي المقابل، واصل برشلونة صناعة المجد عبر نجمه الواعد لامين يامال، الذي حصد جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم، بعدما ساهم في تتويج النادي الكتالوني بثلاثة ألقاب محلية (الليجا، كأس الملك، السوبر الإسباني).

وتفوق يامال على كوكبة من أبرز المواهب الصاعدة عالمياً، فيما ينتظره تحد جديد في سباق الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.