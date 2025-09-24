نجاح جديد.. الحملة الأمنية بتعز تعلن القبض على قاتل فار ومطلوب أمنيًا

الأربعاء 24 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 90

أعلنت الحملة الأمنية المشتركة بمحافظة تعز، اليوم الأربعاء، ضبط المدعو "محمد سرحان" المطلوب أمنياً في قضية قتل.

يذكر إن المطلوب أمنياً "محمد سرحان" متهم بجريمة قتل محمد المغربي في مستشفى الروضة والتي حدثت عام 2020، وظل هاربًا حتى اليوم.

يأتي ذلك تزامنا مع اعلان شرطة تعز اليوم مقتل محمد صادق المخلافي، المتهم الأول في قتل مديرة صندوق النظافة افتهان المشهري، يوم الخميس الماضي.

واليوم أيضًا أعلنت الحملة الأمنية المشتركة في تعز ضبط المدعو "همام مرعي" والمدعو "عرفات علي منصور" واودعتهم سجن الأمن المركزي بعد إن اشتبكت معهم في تبة الوكيل بحي الروضة.

ويوم أمس قالت الحملة الأمنية المشتركة في مدينة تعز أنها ضبطت (بكر) نجل صادق سرحان، عقب مداهمة منزله وتفتيشه، وتم إيداعه في الشرطة العسكرية لاستكمال الإجراءات القانونية، على ذمة جريمة اغتيال افتهان المشهري.