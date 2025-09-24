نجاح جديد.. الحملة الأمنية بتعز تعلن القبض على قاتل فار ومطلوب أمنيًا حميد الأحمر يُذكّر طارق صالح بماضيه ويتهمه بالسعي للسيطرة على تعز وتحويل المخا إلى ميناء تهريب تتحكم به الإمارات صور أقمار صناعية تكشف تطويق آليات الجيش الإسرائيلي لمدينة غزة عاجل.. شاهد الصور مقتل قاتل الشهيدة افتهان المشهري ''محمد صادق المخلافي'' روسيا تتقدم شرق أوكرانيا ومجلس الأمن يناقش الحرب بينهما تشنجات الساق الليلية: أعراض عادية أم تحذير من أمراض خطيرة تحدث يوميًا- 6 علامات تخبرك بأن فيتامين B12 منخفض بجسمكك وداعًا للأرق- تناول هذه البذور ليلًا لعلاجه العفو الدولية: إعلان دول أفريقية الانسحاب من الجنائية الدولية مقلق أسطول الصمود: رصد 13 انفجارا وتشويشا واسعا في الاتصالات على متن قوارب الأسطول
أعلنت الحملة الأمنية المشتركة بمحافظة تعز، اليوم الأربعاء، ضبط المدعو "محمد سرحان" المطلوب أمنياً في قضية قتل.
يذكر إن المطلوب أمنياً "محمد سرحان" متهم بجريمة قتل محمد المغربي في مستشفى الروضة والتي حدثت عام 2020، وظل هاربًا حتى اليوم.
يأتي ذلك تزامنا مع اعلان شرطة تعز اليوم مقتل محمد صادق المخلافي، المتهم الأول في قتل مديرة صندوق النظافة افتهان المشهري، يوم الخميس الماضي.
واليوم أيضًا أعلنت الحملة الأمنية المشتركة في تعز ضبط المدعو "همام مرعي" والمدعو "عرفات علي منصور" واودعتهم سجن الأمن المركزي بعد إن اشتبكت معهم في تبة الوكيل بحي الروضة.
ويوم أمس قالت الحملة الأمنية المشتركة في مدينة تعز أنها ضبطت (بكر) نجل صادق سرحان، عقب مداهمة منزله وتفتيشه، وتم إيداعه في الشرطة العسكرية لاستكمال الإجراءات القانونية، على ذمة جريمة اغتيال افتهان المشهري.