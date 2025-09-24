حميد الأحمر يُذكّر طارق صالح بماضيه ويتهمه بالسعي للسيطرة على تعز وتحويل المخا إلى ميناء تهريب تتحكم به الإمارات

الأربعاء 24 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

اتهم السياسي والبرلماني اليمني، الشيخ حميد الأحمر، أطرافًا بالسعي لبسط نفوذها على تعز وهم من ناصبوها العداء، -كما قال- وقتلوا رجالها ونسائها بدم بارد ولم يحرروا شبرا واحدا من أراضيها واحتلوا مينائها وحولوه الى مستعمرة تديرها دويلة أخرى وتتحكم به. (في إشارة إلى طارق صالح وقواته المرابطة بالمخا غرب تعز المدعومة من الإمارات).

وقال الأحمر في منشور رصده محرر مأرب برس، على حسابه في منصة إكس، إن هذا الميناء التاريخي أصبح منفذ لتهريب كل ما تحتاجه جماعة الحوثي الانقلابية ومنطقة خارج سيطرة الحكومة الشرعية. وأشار الى إن هؤلاء يحاولون اليوم استثمار وتسييس قضية مقتل الشهيدة افتهان المشهري لنفث أكاذيبهم و ممارسة التضليل والتدليس، وفق تعبيره.

وخاطبهم قائلاً: ''اقول لهؤلاء تعز أكبر منكم ومن مشاريعكم الشخصية واحقادكم وطموحاتكم الغير مشروعة والنصيحة الصادقة لهؤلاء ان المناصب التي منحتها لكم الظروف لا تعني تجاوز ونسيان ما اقترفتموه بحق الوطن والمواطن و مشاركتكم في مأساة الانقلاب على الشرعية ولكنها يمكن ان تكون فرصة للتكفير عن الخطايا والانحياز الصادق للمشروع الوطني وهو مالم نجده منكم حتى اليوم''.