عاجل.. شاهد الصور مقتل قاتل الشهيدة افتهان المشهري ''محمد صادق المخلافي''

الأربعاء 24 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 482

أعلنت شرطة تعز ظهر اليوم في خبر عاجل مقتل المدعو "محمد صادق المخلافي" المتهم بقتل مدير عام صندوق النظافة "افتهان المشهري" خلال مقاومته للحملة الأمنية في تبة الوكيل صباح اليوم.