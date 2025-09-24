عاجل.. شاهد الصور مقتل قاتل الشهيدة افتهان المشهري ''محمد صادق المخلافي''

آخر الاخبار

الأربعاء 24 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- خاص
أعلنت شرطة تعز ظهر اليوم في خبر عاجل مقتل المدعو "محمد صادق المخلافي" المتهم بقتل مدير عام صندوق النظافة "افتهان المشهري" خلال مقاومته للحملة الأمنية في تبة الوكيل صباح اليوم.

