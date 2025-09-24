عاجل.. شاهد الصور مقتل قاتل الشهيدة افتهان المشهري ''محمد صادق المخلافي'' روسيا تتقدم شرق أوكرانيا ومجلس الأمن يناقش الحرب بينهما تشنجات الساق الليلية: أعراض عادية أم تحذير من أمراض خطيرة تحدث يوميًا- 6 علامات تخبرك بأن فيتامين B12 منخفض بجسمكك وداعًا للأرق- تناول هذه البذور ليلًا لعلاجه العفو الدولية: إعلان دول أفريقية الانسحاب من الجنائية الدولية مقلق أسطول الصمود: رصد 13 انفجارا وتشويشا واسعا في الاتصالات على متن قوارب الأسطول اختطافات الحوثي في همدان تُشعل الغضب.. والإرياني: رعب المليشيا من العلم الوطني يتحول لهستيريا جماعية جديد واتساب... خدمة الترجمة الفورية للرسائل من قلب الأمم المتحدة طالبت بمحاسبة القتلة.. توكل كرمان: قتل الصحفيين في غزة سياسة ممنهجة وجريمة ضد العدالة والذاكرة الإنسانية
أعلنت شرطة تعز ظهر اليوم في خبر عاجل مقتل المدعو "محمد صادق المخلافي" المتهم بقتل مدير عام صندوق النظافة "افتهان المشهري" خلال مقاومته للحملة الأمنية في تبة الوكيل صباح اليوم.