روسيا تتقدم شرق أوكرانيا ومجلس الأمن يناقش الحرب بينهما

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها سيطرت على بلدة بيرييزدنويه في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا، في وقت عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا في نيويورك بشأن حرب روسيا وأوكرانيا المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت هجوما ردا على هجوم أوكرانيا على شبه جزيرة القرم الاثنين واستهدفت مواقع انتشار القوات الخاصة الأوكرانية ومرتزقة أجانب.

من جهة أخرى، قال عمدة موسكو إن الجيش الروسي أسقط ليل الاثنين الثلاثاء 19 طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى العاصمة موسكو.

وذكرت سلطات مطارات موسكو أنه تم تأجيل أكثر من مائتي رحلة جوية على خلفية الهجمات بالمسيرات.

كما أفادت وزارة الدفاع الروسية أنها هاجمت باستخدام طائرات مسيرة البنية التحتية لمطار في مقاطعة سومي الأوكرانية. ويظهر فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية طائرات مسيرة وهي تقصف مركز تحكم في المسيرات تابعا للقوات الأوكرانية ومستودع ذخيرة في مطار أوكراني.

في سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن، الثلاثاء، إنه يعتقد أن واشنطن ستعمل على "دفع روسيا نحو السلام"، وذلك بعد وقت قصير من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن كييف "في موقع يمكنها" من استعادة كل أراضيها التي خسرتها لصالح موسكو.

وتبدو تصريحات ترامب على منصته "تروث سوشيال" بمثابة تحول كبير في نظرته إلى الحرب التي أطلقتها روسيا قبل نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، وجاءت بعد لقائه زيلينسكي على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال زيلينسكي خلال اجتماع مجلس الأمن "التقيت الرئيس ترامب توا، وتحدثنا عن كيفية إحلال السلام أخيرا، وناقشنا بعض الأفكار الجيدة، وآمل أن تنجح".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "أنا ممتن لهذا اللقاء، ونتوقع أن تدفع إجراءات الولايات المتحدة روسيا نحو السلام. موسكو تخشى أميركا ودائما توليها الاهتمام". من جهته قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن إدارة ترامب مستعدة لفرض عقوبات على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وشدد روبيو خلال جلسة مجلس الأمن بشأن حرب روسيا على أوكرانيا، أن صبر الرئيس ترامب قد ينفد، وأن لديه خيارات لفرض عقوبات على موسكو إذا دعت الضرورة لذلك.

وكان ترامب، الذي أشار مرارا إلى أن كييف قد تضطر لتقديم تنازلات لإنهاء الحرب، قد كتب في منشوره أنه يعتقد أن "أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، في موقع يمكّنها من القتال والفوز واستعادة كل أوكرانيا بصورتها الأصلية".

وتسيطر روسيا حاليا على نحو خمس الأراضي الأوكرانية، بما فيها شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، التي ضمتها عام 2014 رغم الاعتراضات الدولية.

ورغم أن أوكرانيا تمكنت من استعادة أراض استولت عليها موسكو في الأشهر الأولى من الهجوم الروسي واسع النطاق في فبراير/شباط 2022، فإن القوات الروسية تمارس منذ أشهر ضغوطا على الجيش الأوكراني على طول خط الجبهة بالكامل، محققة مكاسب تدريجية