تشنجات الساق الليلية: أعراض عادية أم تحذير من أمراض خطيرة

قد تكون تشنجات الساق الليلية نتيجة لأسباب غير ضارة نسبيا، ولكنها قد تشير أيضا إلى مشكلات خطيرة جدا في الجسم، بما فيها القلب والدماغ.

ووفقا للدكتورة نايرا كوربانوفا، أخصائية طب الأعصاب، التشنجات هي تقلصات عضلية لا إرادية ومؤلمة للغاية، غالبا ما تكون موضعية في عضلات الساق، وأقل شيوعا في الفخذين أو القدمين.

وتشمل الأسباب غير الضارة نسبيا لتشنجات الساق الليلية: الجفاف، والنشاط البدني المفرط، والتغيرات المفاجئة في درجة الحرارة، والإفراط في تناول الملح، واختلال توازن الأملاح. وتوضح الطبيبة:

"ولكن إذا تكررت هذه النوبات بانتظام، فقد تكون علامة تحذيرية على تلف الأعصاب الطرفية، أو تغيرات مرضية في النخاع الشوكي أو الدماغ، أو اضطرابات الغدد الصماء.

كما غالبا ما تصاحب هذه الأعراض أمراض الكبد والكلى والقلب والأوعية الدموية".

وتشير إلى أن النوبات قد ترتبط أحيانا بتناول بعض الأدوية، وفي حالات نادرة يكون الاستعداد الوراثي هو السبب.

وتحذر الدكتورة كوربانوفا في ختام حديثها من الاستهانة بهذا العرض، وتنصح بتجنب تطور أمراض خطيرة من خلال استشارة طبيب مختص فورًا وإجراء الفحوص اللازمة لتحديد السبب الدقيق