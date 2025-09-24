تحدث يوميًا- 6 علامات تخبرك بأن فيتامين B12 منخفض بجسمكك

الأربعاء 24 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

يمكن اكتشاف نقص فيتامين B12 بالجسم عن طريق مجموعة من الأعراض، تحدث بشكل يومي للمعظم الحالات.

1- التعب

إذا كنت تشعر بالتعب يوميًا، ولا يتحسن بعد الخلود للراحة، فهذا دليل على انخفاض فيتامين B12 بالجسم.

ويسبب نقص فيتامين B12 التعب المستمر، نتيجة لانخفاض إنتاج كريات الدم الحمراء المسئولة عن إرسال الأكسجين إلى العضلات، مما يسفر عن الشعور بالإرهاق الدائم.

"2- التنميل

يجب قياس فيتامين B12 عند المعاناة من تنميل اليدين والقدمين بشكل يومي، لأن هناك احتمالًا أن تكون مستوياته منخفضة بالجسم.

ويرجع سبب تنميل القدمين واليدين عند نقص فيتامين B12 إلى تضرر الغلاف الواقي للأعصاب.

3- تقلب المزاج

إذا كنت تشعر بتقلبات مزاجية حادة بدون سبب بصورة يومية، فهذا مؤشر خطر على نقص فيتامين B12 بالجسم.

ويرتبط تقلب المزاج بنقص فيتامين B12، لأن انخفاضه بالجسم يؤدي إلى اضطراب الهرمونات المسئولة عن استقرار الحالة النفسية، مثل الدوبامين والسيروتونين، مما يسفر أيضًا عن الشعور بالقلق أو الإصابة بالاكتئاب.

4- ضعف الذاكرة

يؤثر نقص فيتامين B12 سلبًا على وظائف المخ الإدراكية، حيث يؤدي انخفاضه بالجسم إلى المعاناة من ضعف الذاكرة.

5- شحوب أو اصفرار البشرة

إذا كانت بشرتك شاحبة أو يميل لونها إلى الأصفر، فهذا يعني أن مستويات فيتامين B12 منخفضة بجسمك.

ويتغير لون البشرة عند نقص فيتامين B12، لانخفاض إنتاج كريات الدم الحمراء، بالإضافة إلى تراكم مادة البيليروبين في الجسم عند تكسرها.

6- صعوبة البلعمن الضروري فحص الفم يوميًا أمام المرآة، لأن أعراض نقص فيتامين B12 قد تظهر فيه على هيئة التهاب اللسان والتقرحات الفموية، مما يسبب صعوبة في البلع