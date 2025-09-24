وداعًا للأرق- تناول هذه البذور ليلًا لعلاجه

الأربعاء 24 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 79

إذا كنت تواجه صعوبة كبيرة في النوم ليلًا، احرص على تناول بذور اليقطين عند حلول المساء؛ لأنها فعالة في علاج الأرق.يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، الأسباب التي تجعل بذور اليقطين علاجًا فعالًا للأرق، وفقًا لموقع "Very wellhealth".

لماذا بذور اليقطين فعالة في علاج الأرق؟

1- غنية بالتربتوفانعند تناول حصة واحدة من بذور اليقطين، يحصل الجسم على 0.092 جرام من البربتوفان، وهو حمض أميني يحفز المخ على إنتاج هرمون الميلاتونين، الذي يساعد على تحسين جودة النوم.

علاوة على ذلك، يساعد البربتوفان على زيادة إنتاج هرمون السيروتونين، الذي يساهم في تحسين المزاج وتسهيل النوم.وفي بعض الدراسات، وجد الباحثون أن مكملات البربتوفان تساعد الأشخاص الذين يعانون من الأرق على النوم بسهولة.

2- غنية بالمغنيسيوم تتميز بذور اليقطين بمحتواها المرتفع من معدن المغنيسيوم، حيث توفر للجسم حوالي 74 ملليجرامًا لكل أونصة واحدة.

ويعد المغنيسيوم من العناصر الغذائية الهامة لمرضى الأرق، لأنه يساعد على تحسين جودة النوم عن طريق تهدئة الأعصاب وإرخاء العضلات.

ومع ذلك، لم تُثبت الدراسات التي أجريت على مكملات المغنيسيوم فعاليتها في تحسين جودة النوم، خاصةً لمرضى الأرق.

تحتوي بذور اليقطين على عناصر غذائية أخرى لا تقل أهمية عن المغنيسيوم والتربتوفان ، مثل البروتين المفيد لبناء وتقوية العضلات، والألياف الضرورية لعملية الهضم.

يُنصح بتناول بذور اليقطين غير المحمصة، لاحتوائها على نسبة عالية من الصوديوم، الذي يتسبب في ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل بالجسم.

وينطبق الأمر ذاته على بذور اليقطين المحلاة، من الأفضل تجنبها، نظرًا لمحتواها العالي من السكريات المضافة.

كم سعرة حرارية في بذور اليقطين؟

تحتوي بذور اليقطين على 126 سعرة حراري و5 جرامًا من الدهون لكل أونصة واحدة