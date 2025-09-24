اختطافات الحوثي في همدان تُشعل الغضب.. والإرياني: رعب المليشيا من العلم الوطني يتحول لهستيريا جماعية

الأربعاء 24 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس -خاص

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، الحملة القمعية التي نفذتها مليشيات الحوثي في مديرية همدان بمحافظة صنعاء، والتي شملت اقتحام قرى ومحاصرة منازل مواطنين، واختطاف عدد من أبناء المنطقة بينهم الشيخ عارف محمد قطران ونجله عبدالسلام، إضافة إلى حميد عبدالوهاب الأسد، ومحمد عبده شريان، ويحيى راشد المعافا، على خلفية رفعهم العلم الوطني وتضامنهم مع المختطف جميل شريان.

الإرياني أكد أن هذه الممارسات الإجرامية تأتي ضمن مسلسل طويل من الاعتقالات التعسفية بحق مئات اليمنيين، لمجرد احتفائهم بذكرى ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر أو رفعهم العلم الوطني، مشيراً إلى أن تكرار هذه الانتهاكات يكشف حالة الذعر التي تصيب الحوثيين مع كل مناسبة وطنية.

وأضاف أن "المليشيا تعيش حالة خوف هستيرية من رموز الهوية الوطنية، وتحاول طمس قيم الثورة والجمهورية، لكنها ستفشل، فهذه القيم ما تزال حية في وجدان اليمنيين".

وحمل الإرياني الحوثيين المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين، داعياً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى إدانة هذه الجرائم والضغط للإفراج الفوري عنهم، ووقف الانتهاكات التي تشكل خرقاً صارخاً للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.