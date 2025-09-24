جديد واتساب... خدمة الترجمة الفورية للرسائل من قلب الأمم المتحدة طالبت بمحاسبة القتلة.. توكل كرمان: قتل الصحفيين في غزة سياسة ممنهجة وجريمة ضد العدالة والذاكرة الإنسانية رشاد العليمي يستعد لإلقاء كلمة أمام قادة العالم بحث أكاديمي يمني يُدرج في منصات عربية مرموقة ويعزز الحضور العلمي لجامعة عدن ثورة سبتمبر في مواجهة التحريف: محافظة مأرب تطلق نداء المناهج والوعي الوطني رئيس مجلس القيادة يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة اغتيال افتهان المشهري.. جريمة مروّعة تستثمرها الدعاية السوداء لتصفية حسابات مع تعز ومحاولات يائسة لتسييس دم الضحية أمطار رعدية متفاوتة الشدة تعاود الهطول على عدة محافظات خلال الساعات القادمة الإنتقالي الجنوبي يتراجع عن مخالفة وتعدٍ جديد على صلاحيات الحكومة الشرعية ديمبيلي الأفضل.. تعرف على جوائز الكرة الذهبية لهذا العام
أعلنت شركة «ميتا بلاتفورمز»، الثلاثاء، عن إطلاق ميزة الترجمة لخدمة «واتساب» للمراسلة، بهدف تسهيل المحادثات بين أكثر من 3 مليارات مستخدم، وفقاً لوكالة «رويترز».
ستتوفر الترجمات مبدئياً بست لغات على أجهزة «أندرويد» و19 لغة على أجهزة «آيفون»، على أن تُضاف لاحقاً المزيد من اللغات.
وصرحت «ميتا» في تدوينة: «صُممت ترجمة الرسائل لحماية خصوصية محادثاتك.
ولهذا السبب، تظهر الترجمات على جهازك حيث لا يستطيع (واتساب) رؤيتها».
يمكن للمستخدمين الضغط مطولاً على الرسالة والنقر على «ترجمة» لعرض أي رسالة بلغة أخرى.
تعمل هذه الميزة مع الدردشات الشخصية والجماعية، بالإضافة إلى تحديثات القنوات.
يمكن لمستخدمي «أندرويد» أيضاً تفعيل الترجمة التلقائية لسلسلة محادثات كاملة، بحيث تُترجم الرسائل المستقبلية تلقائياً