جديد واتساب... خدمة الترجمة الفورية للرسائل

أعلنت شركة «ميتا بلاتفورمز»، الثلاثاء، عن إطلاق ميزة الترجمة لخدمة «واتساب» للمراسلة، بهدف تسهيل المحادثات بين أكثر من 3 مليارات مستخدم، وفقاً لوكالة «رويترز».

ستتوفر الترجمات مبدئياً بست لغات على أجهزة «أندرويد» و19 لغة على أجهزة «آيفون»، على أن تُضاف لاحقاً المزيد من اللغات.

وصرحت «ميتا» في تدوينة: «صُممت ترجمة الرسائل لحماية خصوصية محادثاتك.

ولهذا السبب، تظهر الترجمات على جهازك حيث لا يستطيع (واتساب) رؤيتها».

يمكن للمستخدمين الضغط مطولاً على الرسالة والنقر على «ترجمة» لعرض أي رسالة بلغة أخرى.

تعمل هذه الميزة مع الدردشات الشخصية والجماعية، بالإضافة إلى تحديثات القنوات.

يمكن لمستخدمي «أندرويد» أيضاً تفعيل الترجمة التلقائية لسلسلة محادثات كاملة، بحيث تُترجم الرسائل المستقبلية تلقائياً