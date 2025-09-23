رشاد العليمي يستعد لإلقاء كلمة أمام قادة العالم

الثلاثاء 23 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 239

شارك رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، إلى جانب عضوي المجلس عيدروس الزبيدي وعبدالله العليمي، في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية.

ومن المقرر أن يلقي العليمي خلال الأسبوع كلمة اليمن أمام قادة العالم، متناولاً فيها تطورات الأوضاع في البلاد والمنطقة، إضافة إلى احتياجات الحكومة ومجلس القيادة من الدعم الدولي. وسيعرض كذلك رؤية المجلس لتحقيق السلام الشامل والعادل، مع التحذير من مخاطر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران وما تمثله من تهديد للأمن والاستقرار.

وعلى هامش الاجتماعات، سيعقد رئيس المجلس وعضوا الوفد لقاءات مع قادة ومسؤولين دوليين لبحث ملفات إنسانية واقتصادية، إلى جانب قضية تهريب السلاح الإيراني وتصاعد الأنشطة الإرهابية للحوثيين والتنظيمات المتحالفة معهم، فضلاً عن العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.