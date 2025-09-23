رشاد العليمي يستعد لإلقاء كلمة أمام قادة العالم بحث أكاديمي يمني يُدرج في منصات عربية مرموقة ويعزز الحضور العلمي لجامعة عدن ثورة سبتمبر في مواجهة التحريف: محافظة مأرب تطلق نداء المناهج والوعي الوطني رئيس مجلس القيادة يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة اغتيال افتهان المشهري.. جريمة مروّعة تستثمرها الدعاية السوداء لتصفية حسابات مع تعز ومحاولات يائسة لتسييس دم الضحية أمطار رعدية متفاوتة الشدة تعاود الهطول على عدة محافظات خلال الساعات القادمة الإنتقالي الجنوبي يتراجع عن مخالفة وتعدٍ جديد على صلاحيات الحكومة الشرعية ديمبيلي الأفضل.. تعرف على جوائز الكرة الذهبية لهذا العام الحوثيون يختطفون ناشطًا وسط صنعاء بسبب منشور.. شاهد ماذا كتب؟ القبض على سائق الدراجة النارية التي اُستخدمت في تنفيذ عملية اغتيال افتهان المشهري و3 مشتبهين آخرين
شارك رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، إلى جانب عضوي المجلس عيدروس الزبيدي وعبدالله العليمي، في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية.
ومن المقرر أن يلقي العليمي خلال الأسبوع كلمة اليمن أمام قادة العالم، متناولاً فيها تطورات الأوضاع في البلاد والمنطقة، إضافة إلى احتياجات الحكومة ومجلس القيادة من الدعم الدولي. وسيعرض كذلك رؤية المجلس لتحقيق السلام الشامل والعادل، مع التحذير من مخاطر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران وما تمثله من تهديد للأمن والاستقرار.
وعلى هامش الاجتماعات، سيعقد رئيس المجلس وعضوا الوفد لقاءات مع قادة ومسؤولين دوليين لبحث ملفات إنسانية واقتصادية، إلى جانب قضية تهريب السلاح الإيراني وتصاعد الأنشطة الإرهابية للحوثيين والتنظيمات المتحالفة معهم، فضلاً عن العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.