بحث أكاديمي يمني يُدرج في منصات عربية مرموقة ويعزز الحضور العلمي لجامعة عدن

الثلاثاء 23 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

أدرجت منصات بحثية عربية رائدة مثل معرفة (e-Marefa) والمنظومة (Mandumah) بحثًا أكاديميًا للدكتور حاشد عبده صالح باعلوي بعنوان "حكم الاستنابة في الوظيفة العامة فقهاً وقانوناً: دراسة استقرائية مقارنة"، والمنشور في مجلة القانون – جامعة عدن (العدد 28، ديسمبر 2023).

وتتناول الدراسة قضية تفويض المهام في الوظائف العامة من منظور فقهي وقانوني، مركّزة على التحديات التي تواجه الإدارة العامة في الموازنة بين المرجعية الشرعية ومتطلبات الحوكمة الحديثة. ويُعد البحث من الإسهامات النادرة التي تدمج بين النظرية الفقهية الإسلامية والممارسات الإدارية المعاصرة.

ويُعد إدراج البحث في هذه القواعد خطوة مهمة نحو توسيع دائرة انتشاره، حيث تتيح هذه المنصات لآلاف الباحثين والطلاب في الجامعات العربية الاطلاع على ملخصاته والاستشهاد به في دراساتهم اللاحقة، بما يعزز الحضور العلمي للباحث ويزيد من فرص التعاون الأكاديمي.

وأكد باحثون وأكاديميون أن التوثيق الرقمي لهذا البحث يسهم في إبراز إسهامات الجامعات اليمنية على الصعيدين العربي والدولي، ويفتح المجال أمام مزيد من الدراسات التي تربط بين الأبعاد الشرعية والقانونية في إدارة الوظيفة العامة.

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال الدكتور حاشد باعلوي: إن إدراج بحثي في منصات أكاديمية مرموقة خطوة مهمة لفتح الحوار العلمي حول القضايا المستجدة وإيجاد حلول لها من المنظور الفقهي والقانوني، بما يسهم في تعزيز الشفافية وحسن الأداء داخل مؤسساتنا الرسمية والأهلية.