ثورة سبتمبر في مواجهة التحريف: محافظة مأرب تطلق نداء المناهج والوعي الوطني

الثلاثاء 23 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

في ندوة فكرية عقدتها مؤسسة القلم للفكر والثقافة بمدينة مأرب تحت عنوان "السادس والعشرين من سبتمبر في المناهج اليمنية والتحريفات الحوثية"، شدد المشاركون على ضرورة مراجعة المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية، بما يعزز مكانة ثورة 26 سبتمبر كثمرة لنضال اليمنيين الممتد لأكثر من ألف عام ضد الحكم الإمامي.

الندوة أوصت بتخصيص حصة شهرية للريادة حول الثورة، ويوم نشاط مفتوح في كل فصل دراسي، إلى جانب تفعيل المسرح المدرسي والجامعي لترسيخ قيم سبتمبر في وجدان الطلاب. كما طالبت وزارتي التربية والتعليم العالي بإعداد مقرر دراسي شامل يوثق مسيرة الثورة منذ "ثورة الدستور" وحتى ليلة السادس والعشرين، داعية الجامعات الحكومية والأهلية إلى تخصيص رسائل جامعية وأبحاث تخرج لتوثيق هذا الحدث المفصلي في تاريخ اليمن الحديث.

ودعا المشاركون أولياء الأمور إلى غرس قيم الثورة في نفوس أبنائهم، بما يحصنهم من الفكر الكهنوتي السلالي ويعزز ارتباطهم بأهداف ومنجزات سبتمبر المجيدة.

وفي كلمته خلال الندوة، استعرض نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب إنجازات ثورة سبتمبر في قطاع التعليم، مشيراً إلى أن عدد المدارس في اليمن ارتفع بعد الثورة إلى أكثر من 17 ألف مدرسة، مقارنة بعشرات فقط قبلها. كما نبه إلى خطورة ما تقوم به مليشيا الحوثي من عمليات ممنهجة لغسل أدمغة الطلاب منذ انقلابها، مؤكداً أن جبهة التعليم لا تقل أهمية عن جبهات القتال، وأن الوزارة ماضية في مواجهة التحريفات الحوثية في المناهج الدراسية.

وقد شهدت الندوة تقديم عدد من أوراق العمل التي أجمعت على أن ثورة 26 سبتمبر غيّرت وجه اليمن، وحررت شعبه من العزلة والانغلاق الذي فرضه الحكم الإمامي لعقود طويلة.