رئيس مجلس القيادة يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، يرافقه عضوا المجلس الدكتور عبدالله العليمي، وعيدروس الزبيدي، وصلوا مدينة نيويورك، للمشاركة في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وذلك حسب ما ذكرته وكالة "سبأ".
ومن المقرر أن يلقي العليمي كلمة الجمهورية اليمنية أمام قادة العالم وممثلي الدول الأعضاء، يتناول فيها تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة، إضافة إلى الدعم الدولي المطلوب لجهود المجلس والحكومة.