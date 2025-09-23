أمطار رعدية متفاوتة الشدة تعاود الهطول على عدة محافظات خلال الساعات القادمة الإنتقالي الجنوبي يتراجع عن مخالفة وتعدٍ جديد على صلاحيات الحكومة الشرعية ديمبيلي الأفضل.. تعرف على جوائز الكرة الذهبية لهذا العام الحوثيون يختطفون ناشطًا وسط صنعاء بسبب منشور.. شاهد ماذا كتب؟ القبض على سائق الدراجة النارية التي اُستخدمت في تنفيذ عملية اغتيال افتهان المشهري و3 مشتبهين آخرين الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة مفتي المملكة انفجار غامض قرب سفينة تجارية قبالة اليمن يثير المخاوف في خليج عدن بـ4 أدوية جديدة.. طفرة علمية غير مسبوقة في علاجات السمنة والسكري من النوع الثاني احذر- علامة ليلية تخبرك بأنك مصاب بفشل الكبد إنجاز يمني يسطع عالميًا: 22 عالماً ضمن قائمة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية ليوم الثلاثاء، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات لحج، عدن، الضالع، تعز، إب، ذمار، ريمة، الحديدة وسهل تهامة.
ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يرافقها الرعد أحياناً على أجزاء من مرتفعات المهرة، حضرموت، شبوة وأبين، ومحافظات البيضاء، المحويت، غرب صنعاء، عمران وحجة، والسواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية منها.
وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية والتواجد في مجاري السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية سيما في المنحدرات والطرق الجبلية.
كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب كثافة السحب المنخفضة أو الضباب وذلك على الطرق والمنحدرات الجبلية.