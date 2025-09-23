الإنتقالي الجنوبي يتراجع عن مخالفة وتعدٍ جديد على صلاحيات الحكومة الشرعية

الثلاثاء 23 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

تراجع المجلس الإنتقالي الجنوبي، عن تعميم سابق لما يسمى هيئة الشؤون الاجتماعية التابعة للمجلس، يُلزم المنظمات المحلية والدولية العاملة في المحافظات المحررة التسجيل لديها، في مخالفة صريحة وتجاوز لصلاحيات وزارة الشؤون الإجتماعية بالحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.

وقالت الهيئة: ''نعلن إلغاء التعميم السابق المتعلق بتسجيل المنظمات".

وسخر ناشطون من قرارات الإنتقالي الاحادية غير القانونية بالقول: ''راجعوا حمود الهتار قبل أي قرار''، في اشارة الى الفريق القانوني برئاسة الهتار، والموكل اليه مراجعة قرارات المجلس الرئاسي منذ 2022 وتعيينات عيدروس الزبيدي الأخيرة.

المجلس الإنتقالي الجنوبي وعبر ما يسمى "هيئة الشؤون الاجتماعية" التابعة للمجلس ، كان قد أصدر يوم الأحد الماضي تعميماً - اطلع عليه محرر مأرب برس- يُلزم جميع المنظمات المحلية والدولية العاملة في المحافظات الجنوبية باستكمال إجراءات التسجيل الرسمية لديها، خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدور التعميم.

جاء ذلك بعد ساعات فقط من اعلان السعودية إن دعمها الجديد لليمن، سيمر عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي سينفذ مشاريعه عبر شركائه من المنظمات في الداخل اليمني.