ديمبيلي الأفضل.. تعرف على جوائز الكرة الذهبية لهذا العام

الثلاثاء 23 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

توج الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025 في الحفل السنوي للنسخة الـ69، الذي أقيم على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.

وتُعد جائزة الكرة الذهبية، التي تمنح سنوياً لأفضل لاعب في العالم، أرقى الجوائز الفردية في كرة القدم، وشملت نسخة هذا العام 13 فئة.

وساهم ديمبلي في قيادة فريقه لتحقيق 5 ألقاب خلال الموسم الماضي، أبرزها التتويج التاريخي بدوري أبطال أوروبا.

هذا وتوج نجم برشلونة لامين يامال بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم لعام 2025 للمرة الثانية تواليًا.

وحصل دوناروما لاعب باريس جيرمان السابق على جائزة الحارس الأفضل في العالم.

لويس انريكي مدرب باريس سان جيرمان حقق جائزة يوهان كرويف لأفضل مدرب في العالم لعام 2025. وفاز فريقه باريس سان جيرمان بجائزة أفضل فريق لعام 2025.