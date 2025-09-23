الإنتقالي الجنوبي يتراجع عن مخالفة وتعدٍ جديد على صلاحيات الحكومة الشرعية ديمبيلي الأفضل.. تعرف على جوائز الكرة الذهبية لهذا العام الحوثيون يختطفون ناشطًا وسط صنعاء بسبب منشور.. شاهد ماذا كتب؟ القبض على سائق الدراجة النارية التي اُستخدمت في تنفيذ عملية اغتيال افتهان المشهري و3 مشتبهين آخرين الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة مفتي المملكة انفجار غامض قرب سفينة تجارية قبالة اليمن يثير المخاوف في خليج عدن بـ4 أدوية جديدة.. طفرة علمية غير مسبوقة في علاجات السمنة والسكري من النوع الثاني احذر- علامة ليلية تخبرك بأنك مصاب بفشل الكبد إنجاز يمني يسطع عالميًا: 22 عالماً ضمن قائمة الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا مع رهانات على دورة خفض الفائدة تابع آخر الأخبار على واتساب الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا مع رهانات على دورة خفض الفائدة
توج الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025 في الحفل السنوي للنسخة الـ69، الذي أقيم على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.
وتُعد جائزة الكرة الذهبية، التي تمنح سنوياً لأفضل لاعب في العالم، أرقى الجوائز الفردية في كرة القدم، وشملت نسخة هذا العام 13 فئة.
وساهم ديمبلي في قيادة فريقه لتحقيق 5 ألقاب خلال الموسم الماضي، أبرزها التتويج التاريخي بدوري أبطال أوروبا.
هذا وتوج نجم برشلونة لامين يامال بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم لعام 2025 للمرة الثانية تواليًا.
وحصل دوناروما لاعب باريس جيرمان السابق على جائزة الحارس الأفضل في العالم.
لويس انريكي مدرب باريس سان جيرمان حقق جائزة يوهان كرويف لأفضل مدرب في العالم لعام 2025. وفاز فريقه باريس سان جيرمان بجائزة أفضل فريق لعام 2025.